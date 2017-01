Die Löwen wieder gegen Flensburg

Andy Schmid, hier im Pokalspiel gegen Flensburg im Mai 2015. © dpa

Hamburg. Die Auslosung hätte man sich aus Sicht der Rhein-Neckar Löwen sparen können. Denn beim Final Four um den DHB-Pokal am 8. und 9. April in Hamburg trifft der Handball-Bundesligist erneut auf die SG Flensburg-Handewitt. Zuletzt waren die Löwen bei der Pokal-Endrunde vier Mal (2011, 2014, 2015 und 2016) an den Norddeutschen gescheitert.

"Flensburg war mit Sicherheit nicht unser Wunschgegner für das Halbfinale. Wir wollen es aber in diesem Jahr unbedingt ins Finale schaffen. Wer Pokalsieger werden möchte, muss auch Flensburg schlagen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Kapitän Andy Schmid empfahl den Löwen zuletzt im Gespräch mit dieser Zeitung ein wenig mehr Gelassenheit beim Thema Final Four, an dem die Badener neun Mal erfolglos teilnahmen. "Bei dieser Pokalhistorie sollten wir das Thema DHB-Pokal vielleicht einfach mit ein bisschen mehr Humor angehen. Wir reisen als deutscher Meister nach Hamburg - und nicht als Mannschaft, die neun Mal ohne Titel wieder abgereist ist", sagte der Schweizer: "Klar ist doch: Wir können jeden Gegner schlagen und deswegen haben wir auch eine Chance auf den Pokalsieg. Da ist es letztendlich vollkommen egal, ob man zum ersten, zehnten oder 37. Mal beim Final Four dabei ist."

Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke wirkte nach der gestrigen Auslosung in Hamburg ebenfalls nicht sonderlich überrascht: "Und täglich grüßt das Murmeltier."