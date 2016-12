Doppelpack im Balinger Hexenkessel

Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen will früh für klare Verhältnisse sorgen. © dpa

Mannheim. Mit Blick auf die nächsten beiden Auswärtsspiele können die Rhein-Neckar Löwen in ihrem Mannschaftsbus eigentlich gleich den Auto-Piloten einstellen. Innerhalb von nur fünf Tagen geht es gleich zweimal zur HBW Balingen-Weilstetten. Heute Abend (19 Uhr) wird bei den Zollernalb-Schwaben um wichtige Punkte in der Handball-Bundesliga gespielt, am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) könnte der deutsche Meister an gleicher Stelle dann im Viertelfinale um den DHB-Pokal seine zehnte Teilnahme am Final-Four-Turnier in Hamburg (8./9. April) perfekt machen.

Doch bevor das Dauerthema Pokal wieder in den Mittelpunkt rückt, steht zunächst einmal die Liga-Partie an und vor dem Hintergrund des Dreikampfs an der Spitze - Flensburg, Kiel und die Löwen liegen gleichauf - könnte auch ein Ausrutscher bei einem Kellerkind wie Balingen schon K.o.-Charakter haben. Das weiß natürlich auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, der wie immer mit viel Respekt ins Schwäbische fährt.

"Uns erwartet dort wie immer ein Hexenkessel", spielt der Däne auf die hitzige Atmosphäre in der engen Sparkassen-Arena an. "Wir wissen, wie sich diese Halle auswirken kann, wenn man das Spiel nicht in den Griff bekommt", sagt Jacobsen, der zuletzt aber gute Erfahrungen bei der HBW gemacht hat. In den beiden vergangenen Jahren (32:27 und 31:21) hatten die Löwen die Spiele bereits zur Halbzeit entschieden und von Anfang an für klare Verhältnisse gesorgt. Um wieder an diesen Punkt zu kommen, werden die Badener im Landes-Derby vor allem in der Abwehr aggressiver als zuletzt gegen Lemgo agieren müssen.

Den jüngsten Kräfteverschleiß lässt Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen, dabei nicht als Grund für die 32 Gegentore gegen den Drittletzten aus Ostwestfalen gelten. "Wir hatten nach dem Hannover-Spiel einen freien Tag und das Training gut dosiert. Das ist manchmal auch Kopfsache", fordert der ehemalige Nationalspieler bei der HBW volle Konzentration. Schließlich ist das Ziel klar. "Wir wollen dem Spitzenduo aus Flensburg und Kiel möglichst lange auf den Fersen bleiben und kurz vor Weihnachten mit nur zwei Minuspunkten nach Kiel fahren", betont Coach Jacobsen.