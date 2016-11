Ein Abend zum Vergessen

Frankfurt. Mit gesenkten Köpfen und hängenden Schultern schlichen die Rhein-Neckar Löwen vom Feld. Für dieses Topspiel in der Champions League, für das richtungsweisende Duell gegen Vardar Skopje im Kampf um den Gruppensieg in der Champions League hatte sich der Handball-Bundesligist so viel vorgenommen - und legte dann in der zweiten Halbzeit einen desolaten, einen kopflosen Auftritt hin. Mit 27:33 (16:17) verloren die Badener gegen den mazedonischen Topklub, der nun erst einmal komfortable drei Punkte Vorsprung vor den Löwen hat. "Wir waren auf allen Positionen schlechter, gerade in der zweiten Halbzeit", sagte Kapitän Andy Schmid: "Das müssen wir einfach anerkennen."

Im Gegensatz zu den vorherigen Champions-League-Begegnungen verzichtete Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen auf personelle Experimente. Auf den Flügeln kamen die gesetzten Gudjon Valur Sigurdsson und Patrick Groetzki zum Einsatz, lediglich am Kreis nahm der Trainer eine Änderung vor. Rafael Baena, zuletzt im Auswärtsspiel beim Bergischen HC gar nicht eingesetzt, erhielt in der Offensive den Vorzug vor Hendrik Pekeler.

Das zahlte sich zunächst aber gar nicht aus. Skopje agierte mit einer offensiven 5:1-Deckung gegen Löwen-Superhirn Schmid - und prompt litt der Spielfluss beim deutschen Meister, der einen Ballverlust nach dem anderen produzierte und sich ein Gegenstoßtor nach dem anderen fing. Schon nach zwölf Minuten legte Trainer Jacobsen bei einem 5:9-Rückstand die Grüne Karte, während die lautstarken 300 mazedonischen Fans auf den Rängen dafür sorgten, dass die Badener diesmal sogar ein Auswärtsspiel in Frankfurt bestritten.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Bauer (n.e.) - Manaskov (n.e.) , Pekeler (1), Steinhauser (n.e.) - Ekdahl du Rietz (3), Schmid, Petersson (6) - Guardiola (1), Mensah Larsen (1), Baena (4), Reinkind (1), Groetzki (3), Sigurdsson (7/2), Abt. Vardar Skopje: Sterbik, Milic - Stoilov (3), Ferreira Moraes, Maqueda Pena (4), Dereven, Karacic, Duschebajew (2), Abutovic (1), Canellas (10), Cindric (7), Cupic (2), Dibirow (3), Shiskarew, Borozan, Marsenic (1). Schiedsrichter: Sondors/Licis (Lettland) Zuschauer: 2649 Strafminuten: Abutovic (2), Cindric (2) - Pekeler (2) Beste Spieler: Canellas, Cindric, Sterbik - Sigurdsson

Die Auszeit von Jacobsen half den Badenern dennoch, endlich in die Begegnung zu finden. Der unermüdliche Alexander Petersson und Gudjon Valur Sigurdsson, einzige Löwen-Lichtblicke in der Anfangsphase, hielten ihre Mannschaft zunächst im Spiel und brachten sie dann auch immer näher heran. Der Meister kam jetzt selbst immer wieder zu Ballgewinnen und einfachen Treffern durch schnelles Umschaltspiel, im Positionsangriff wurde zudem Baena ab Mitte der ersten Halbzeit deutlich mehr ins Spiel eingebunden. Sorgen bereitete einzig Skopjes überragender Spielmacher Luka Cindric, den die Löwen überhaupt nicht in den Griff bekamen. Dennoch fiel nach 26 Minuten der Ausgleich, Sigurdsson traf zum 14:14 und wenig später brachte Mads Mensah Larsen den Meister sogar mit 16:15 (28.) in Front. Nach einer Zeitstrafe gegen Hendrik Pekeler gingen die Löwen aber mit einem 16:17-Rückstand in die Pause.

"Im Prinzip kam die Halbzeit zum falschen Zeitpunkt", sagte Schmid, denn auch im zweiten Durchgang erwischte Skopje den besseren Start. Die Löwen leisteten sich erneut Ballverluste, überhastete Torabschlüsse und technische Fehler, der mazedonische Topklub legte angeführt von Cindric und dem zehnfachen Torschützen Joan Canellas ein 20:17 (34.) vor - und wieder nahm Jacobsen die Auszeit. Doch diesmal änderte sich der Charakter des Spiels nicht, seine Mannschaft agierte weiterhin ungeduldig und ungenau im Angriff und lag 17:22 (36.) zurück. "Wir haben das Spiel in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel verloren", sagte Pekeler.

Viele technische Fehler hatten am immer größer werdenden Rückstand ihren Anteil - und dann kam auch noch Arpad Sterbik ins Spiel. Der spanische Weltklasse-Torwart, zuvor kein Faktor, war plötzlich zur Stelle und beim 21:30 (50.) drohte sogar ein Debakel.

Einen Impuls von ihrem Torwart hätten auch die Löwen gebraucht, doch der durch einen Infekt geschwächte Mikael Appelgren bekam keine Hand an den Ball und nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Andreas Palicka saß nur Drittliga-Torwart Lukas Bauer auf der Bank. Appelgren blieb also im Tor - und fand auch nicht mehr seine überragende Form der vergangenen Wochen.