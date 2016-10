Ein bisschen pokern, ein bisschen puzzeln

Rafael Baena wurde zum besten Löwen-Torschützen beim Sieg in Kielce. © dpa

Kielce. Im Flur vor dem Kabinentrakt der etwas eingestaubten Hala Legionow half Mikael Appelgren seinem Kollegen Kim Ekdahl du Rietz bei den Dehnübungen. "Perfekt", lobte Physiotherapeut Sven Raab und freute sich über einen neuen Lehrling. Keine Frage: Die Stimmung war am späten Sonntagabend richtig gut bei den Rhein-Neckar Löwen, es wurde gescherzt und geflachst - und dafür gab es vor allem einen Grund: Mit einem nicht für möglich gehaltenen 34:26-Sieg beim Titelverteidiger KS Vive Tauron Kielce setzte der badische Handball-Bundesligist ein ganz fettes Ausrufezeichen in der Champions League, als Dritter (7:3 Punkte) hinter Kielce und Vardar Skopje (jeweils 8:2) ist jetzt sogar wieder der Gruppensieg drin.

Doch nicht nur deshalb kam Trainer Nikolaj Jacobsen mit einem Lächeln aus der Kabine, der Däne war einfach rundum glücklich und sprach nach einem "perfekten Tag" von der "mit Abstand besten Saisonleistung". Auch dank ihm. Denn der Däne pokerte, riskierte viel - und gewann den Jackpot.

"Gesehen, was möglich ist"

Kräftig hatte er seine Mannschaft durcheinandergewirbelt, doch Jacobsens Personalpuzzle fügte sich von der ersten Minute an zusammen. "Es ist nicht immer leicht für die Jungs, die weniger zum Einsatz kommen, wenn sie dann spielen. Da kann man schnell mal übermotiviert sein, aber die Jungs haben nicht überdreht", freute sich Europameister Hendrik Pekeler einerseits über die Kollegen, andererseits aber auch für Trainer Jacobsen: "Es ist sicherlich gut für ihn zu wissen, so verlässliche Optionen zu haben."

Im Angriff übernahm Rafael Baena die Rolle des nur in der Abwehr eingesetzten Pekeler - und wurde mit sieben Treffern bester Torschütze. Außerdem standen Mads Mensah Larsen, Harald Reinkind, Dejan Manaskov und Marius Steinhauser auf dem Feld - sie alle kamen zuletzt wenig oder gar nicht zum Zug, sie alle hatten allerdings einen großen Anteil am Coup von Kielce. "Rafael hat eine Weltklasse-Leistung gezeigt, der Auftritt von Mads in der ersten Halbzeit war riesig. Auch Dejan, Harald und Marius haben ihre Aufgaben gut gelöst", sagte Jacobsen, der allen voran dem jungen und in den vergangenen Jahren oft verletzten Steinhauser ein Kompliment aussprach: "Er hat das richtig stark gemacht."

Das galt allerdings für alle Löwen, die ihren Gegner phasenweise vorführten - auf diesem Niveau kommt das eigentlich nie vor. "Wir haben endlich einmal 60 Minuten durchgezogen", sagte der fünffache Torschütze Mensah Larsen, nachdem sich der Meister zuletzt immer mal wieder kleinere Schwächephasen geleistet und sich dadurch manches Mal noch selbst in die Bredouille gebracht hatte. Doch diesmal stimmte einfach alles: Taktik, Personal, Konzentration, Zweikampfhärte und spielerische Finesse.

"In Kielce mit acht Toren zu gewinnen, kommt eher selten vor. Jeder hat seinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, jeder hat gesehen, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Diese Erkenntnis ist vielleicht sogar noch wichtiger als die zwei Punkte", sagte Kapitän Andy Schmid, der wieder einmal zur prägenden Figur im Angriffsspiel wurde. Doch da Weltklasse-Leistungen zur Selbstverständlichkeit beim Schweizer geworden sind, mochte Jacobsen den Auftritt des Regisseurs auch nicht mehr ausführlich kommentieren: "Zu ihm ist ja alles gesagt."

Zu den weiteren Zielen in der Vorrunde allerdings auf keinen Fall. Der Sportliche Leiter Oliver Roggisch kommentierte die Ausgangslage nicht, Trainer Jacobsen verwies darauf, dass vor zehn Tagen noch alles ganz anders aussah. "Aber jetzt haben wir zwei unerwartete Punkte geholt", sagte Rückraummann Mensah Larsen, dem die große Gier auf weitere Erfolge in der Königsklasse förmlich anzumerken war. Die Löwen sind ganz offensichtlich auf den Geschmack gekommen.