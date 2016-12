Ein perfekter Abschied

Mannheim. Und dann ist er endlich da, dieser magische Moment, dieser Augenblick der Erlösung. Nach all den Jahren, den Enttäuschungen und Tränen ist Uwe Gensheimer am Ziel. Er wird deutscher Handball-Meister, verwirklicht seinen Lebenstraum und feiert nach 13 Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen nichts anderes als den perfekten Abschied.

"Besser hätte es für mich persönlich nicht laufen können. Ich glaube, ich bin in den vergangenen Wochen rumgelaufen wie ein Zombie", scherzt der Titelheld zu später Stunde auf der Meisterfeier mit 3500 enthusiastischen Fans im Mannheimer Friedrichspark und meint damit nicht nur die Fokussierung auf den Sport, sondern auch das private Glück, das ihn auf die Folter gespannt hat. Denn nur wenige Tage vor der Meisterschaft kommt Sohn Matti zur Welt. Alles ist perfekt, alles fühlt sich schön an. Gensheimer ist erleichtert - und zieht zu Paris Saint-Germain weiter.

Neues Leben in Paris

Das 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt ist seine neue Heimat, mit Frau Sandra und Sohn Matti lebt er in der Nähe des Prinzenparks. Die Halle ist nicht weit entfernt, manchmal läuft der 30-Jährige zum Training oder fährt mit dem Fahrrad. Anders als zuvor in Heidelberg oder Mannheim erkennt ihn praktisch niemand. Gensheimer bezeichnet die ungewohnte Anonymität als "positiven Nebeneffekt", den er gerne mitnimmt: "Unerkannt mit meiner Familie durch Paris zu gehen, gibt mir auf jeden Fall ein Freiheitsgefühl." Nur wenn der Linksaußen einen "auf Tourist am Sacré-Cœur" macht und ein paar Deutsche trifft, werde er angesprochen, flachst Gensheimer, der sich im Herbst 2015 bewusst dazu entscheidet, die Löwen am Saisonende Richtung Paris zu verlassen.

Zweifel an dieser weitreichenden Entscheidung kommen auch nach den fürchterlichen Terror-Anschlägen in der französischen Hauptstadt nicht auf. "Das waren schreckliche Ereignisse, trotzdem habe ich kein schlechteres Gefühl. Wir fühlen uns sicher, haben keine Angst", sagt der Linksaußen, der bei den Löwen "alles mitgemacht" hat und den Durchmarsch von der Zweiten Liga zur Meisterschaft erlebte: "Ich weiß, was ich diesem Verein zu verdanken und was ich an ihm habe - und da überlegt man schon, ob man das aufgeben will. Aber es war auch immer ein Traum von mir, mal im Ausland zu spielen."

Die Chance dazu hat er in seiner Karriere schon vor dem Wechsel nach Paris. Sogar mehrfach. Mal fragt der FC Barcelona, mal der polnische Spitzenklub Vive Kielce an. Doch immer wieder bleibt er den Löwen treu. Aus Liebe. Und aus Überzeugung. "Ich bereue überhaupt nichts. Deswegen würde ich sagen, dass ich in dieser Hinsicht alles richtig gemacht habe, auch wenn ich sicherlich schon mehr Titel gewonnen hätte, wenn ich früher zu einem anderen Verein gegangen wäre", meint Gensheimer: "Aber ich bin mir sicher: Ich wäre dann nicht der Spieler, der ich heute bin."

Also ein Ausnahmekönner oder nichts anderes als der beste Linksaußen der Welt, der sich nun anschickt, mit dem französischen Star-Ensemble weitere zu Titel gewinnen. Die Champions League ist das neue Ziel seiner Träume - doch es wird schwer, noch einmal etwas derart Emotionales zu erleben wie die deutsche Meisterschaft.

"Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut", sagt der waschechte Mannheimer. Keine Frage: Diesen Jubel, diese Erleichterung, diesen Stolz wird er nie mehr vergessen. Denn zu groß und zu tief war die Wunde, die das Drama von Gummersbach und die verpasste Meisterschaft 2014 hinterlassen hatten. Damals fehlten zwei Tore zur Krönung. "Ich kann mir ehrlich gesagt nichts vorstellen, was dramatischer wäre, als im Torverhältnis die Meisterschaft zu verlieren", sagt Gensheimer, der aus dieser größten sportlichen Enttäuschung aber seine Motivation für einen neuen Anlauf Richtung Titel zog: "Wenn man so nah dran war, dann gilt es, diese Mission irgendwann zu erfüllen. Gelingt das nicht, wird es schwer, in sportlicher Hinsicht noch einmal glücklich zu werden."

Die Fans verneigen sich

Im Juni 2016 ist Gensheimer aber glücklich. Sehr sogar. Hinter ihm liegen nervenaufreibende Wochen und eine äußerst emotionale Verabschiedung. 20 000 Karten-Anfragen gibt es für sein letztes Heimspiel am 33. Spieltag, doch "nur" 13 200 bekommen ein Ticket. Die Fans skandierten nach dem 27:23-Erfolg über Hannover immer wieder seinen Namen, erheben sich von ihren Plätzen und klatschen. Aus Respekt. Aus Dank. Aus Anerkennung. Sie verneigten sich vor ihrem Idol, ihrem Publikumsliebling.

"Das ist der Augenblick, an den ich seit Monaten gedacht habe - und er ist noch schlimmer, als ich ihn mir vorgestellt hatte", sagt Gensheimer, als er nach dem Schlusspfiff mehrfach tief Luft holt, mit den Tränen kämpft und immer wieder mit seiner Hand auf das Vereinsemblem schlägt. Der Mannheimer, er ist schon zu diesem Zeitpunkt eine lebende Legende bei den Löwen und legt eine Woche später mit dem 35:23 beim TuS N-Lübbecke sein Meisterstück ab. Das letzte Tor der Saison wirft übrigens Gensheimer. Niemand hätte dieses Drehbuch besser schreiben können.