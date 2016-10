Ein Rückraum zum Verlieben

Nürnberg. Das Final Four in Hamburg, die Endrunde in der Hansestadt - sie ist für die Rhein-Neckar Löwen nur noch einen Schritt entfernt. Der deutsche Handball-Meister gewann gestern Abend sein Pokal-Achtelfinale beim Bundesligarivalen HC Erlangen dank eines überragenden Rückraums und einer starken Torwartleistung von Andreas Palicka mit 29:23 (15:11). "Wir sind glücklich, dass wir in der nächsten Runde stehen und hoffen im Viertelfinale auf ein Heimspiel", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch und sprach ein Lob aus: "Die Mannschaft hat das gut gemacht."

Gedeón Guardiola muss passen

Die Löwen mussten kurzfristig auf ihren Abwehrchef Gedeón Guardiola verzichten. Der Spanier wärmte sich zwar auf, musste aber mit Leistenproblemen passen - und das ausgerechnet im Duell mit seinem Zwillingsbruder Isaías auf Erlangener Seite. Seinen Part im Deckungszentrum nahm Kim Ekdahl du Rietz ein. Der Schwede hatte dieser Rolle schon ein paar Mal in der Saisonvorbereitung gespielt, damals allerdings an der Seite von Guardiola. Diesmal agierte er zusammen mit Hendrik Pekeler - und das Duo harmonierte ordentlich. "Dass nicht alles klappt, war doch klar", sagte Roggisch, während Ekdahl du Rietz nach der Partie von ein paar Abstimmungsproblemen sprach: "Das hat mich schon ein bisschen geärgert."

Gleich in den Anfangsminuten gelangen den Löwen zwei Ballgewinne, doch durch schlampiges Passspiel im Schnellangriff schenkten sie die zwei Möglichkeiten auf einfache Treffer wieder her. Dafür war Torwart Palicka von der ersten Minute an da, der Schwede glänzte gleich zu Beginn mit zwei gehaltenen Siebenmetern.

Die Badener legten ein 3:1 (6.) vor, kassierten nach dem nächsten Fehlpass aber den Anschlusstreffer. Trainer Nikolaj Jacobsen hatte von den Nachlässigkeiten nun endgültig genug gesehen und nahm wutentbrannt eine ganz frühe Auszeit (8.). Und tatsächlich konzentrierte sich seine Mannschaft nach seiner lautstarken Ansage deutlich mehr und minimierte die Fehlerquote drastisch. "Nikolaj ärgert es einfach, wenn die Mannschaft nicht zu 100 Prozent bei der Sache ist und leichte Fehler macht. Vielleicht geht es den Jungs ja irgendwann auf die Nerven, dass er so laut wird. Und dann spielen sie in Zukunft 60 Minuten konzentriert", scherzte Roggisch.

Nach der Auszeit ging der Meister mit 8:4 (16.) in Front, insbesondere Andy Schmid, Mads Mensah Larsen, Alexander Petersson und Ekdahl du Rietz präsentierten sich in einer prächtigen Verfassung. Bis zum 13:10 (26.) erzielte das Rückraum-Quartett alle (!) Treffer des Bundesligisten, immer wieder schlugen ihre wuchtigen Würfe aus der Distanz im Tor ein. "Wir brauchen diese einfachen Dinger", sagte Ekdahl du Rietz.

Erst ein Gegenstoßtreffer von Patrick Groetzki zum 14:10 (27.) beendete das Rückraum-Festival der Löwen, die dank Palicka ein 15:11 mit in die Pause nahmen. Denn der Torwart wehrte noch einen dritten Siebenmeter ab.

Nach dem Seitenwechsel führte der Meister ganz schnell die Entscheidung herbei und blieb beim gewohnten und erfolgreichen Muster im Angriff. Petersson traf, Schmid traf, Mensah Larsen traf - und Ekdahl du Rietz natürlich auch. Keine Frage: Die Löwen hatten beim 20:14 nach 40 Minuten alles im Griff und nur ein einziges Problem. Und das hieß Nikolai Link. Mit seiner Wurfgewalt und Treffsicherheit hätte sich der Rechtshänder locker bei den Löwen einreihen können.

Der Rest im Erlangener Trikot erstarrte hingegen immer mehr in Ehrfurcht vor dem überragenden Palicka, der fast gar nicht mehr zu bezwingen war. Aus dem Rückraum, vom Kreis oder der Außenposition - was immer auch die Franken im Angriffsspiel versuchten, meistens hieß der Sieger Palicka. "Kompliment an ihn, er hat eine starke Leistung gezeigt", sagte Roggisch.

Die logische Folge von Palickas Glanztaten in Serie war eine 26:18-Führung (52.), die auch in der Schlussphase trotz einiger Unkonzentriertheiten nur noch minimal schmolz.