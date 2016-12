Eine Halbzeit zum Vergessen

Zagreb. Die Ausgangslage war hervorragend, nach dem Auswärtssieg beim Spitzenteam Vardar Skopje hatten es die Rhein-Neckar Löwen in der Champions-League-Gruppe B gestern Abend selbst in der Hand, beim Schlusslicht weitere wichtige Punkte im Kampf um Platz eins zu sammeln. Doch der deutsche Meister spielte in der Königsklasse nur eine Halbzeit auf dem gewohnten Niveau und kam in Durchgang zwei nur noch auf sechs Tore. Die Folge war eine bittere 21:15 (15:10)-Niederlage, die im Kampf um die Spitzenplätze der Gruppenphase noch richtig weh tun könnte.

"Wir haben heute zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen, und vor allem nach dem Wechsel kein richtiges Mittel gegen die 5:1-Abwehr Zagrebs gefunden", kommentierte Oliver Roggisch die Niederlage. Der Sportliche Leiter der Löwen lenkte den Blick allerdings schon wieder Richtung Samstag, wenn es in der Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf geht. "Da muss und wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen."

Die Löwen setzten wir schon am vergangenen Wochenende in Skopje von Beginn an auf die Variante mit einem Feldspieler mehr, ließen mit Blick auf das eigene leere Tor kontrolliert den Ball zirkulieren und warteten auf ihre Chancen. So richtig Kapital schlugen die Badener dann aber vor allem aus den anfänglichen Fehlern des kroatischen Meisters, der vor der gelben Abwehrreihe immer wieder den Ball verlor und den Löwen damit Schnellangriffe ermöglichte.

RK Zagreb: Stevanovic, Skok (1/ab 14.) - Cingesar (1), Vori (5), Horvat (3/1) - Mandalinic (2), J. Valcic (3), Miklavcic (2) - T. Valcic, Eres, Vujic, Sebetic (3), Markovic (2), Jotic (2), Markoski. Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Bauer (n.e.) - Manaskov (5), Pekeler (1), Steinhauser (3) - Schmid (2), Mensah Larsen (3), Reinkind - Baena (1), Guardiola (1), Sigurdsson (1/1), Ekdahl du Rietz (1), Petersson (1), Groetzki (1), Abt (n.e.). Strafminuten: Markovic (2), T. Valcic (2) - Pekeler (2), Ekdahl du Rietz (2). Beste Spieler: Vori, J. Valcic - Manaskov. Schiedsrichter: Evgeny Zotin/Nikolay Volodkov (Russland). Zuschauer: 4500.

Nach dem 5:5 (10.) setzten die Gelbhemden so einen 5:0-Lauf zum 10:5 (15.). Die Löwen waren in der Spur, ließen Zagreb zwar nochmals auf zwei Tore herankommen (12:10, 25.), die Schlussphase gehörte dann aber wieder klar dem deutschen Meister, der bis zur Pause den alten Fünf-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Gudjon Valur Sigurdsson hätte unmittelbar vor der Halbzeit sogar noch erhöhen können, scheiterte aber an RK-Keeper Matevz Skok.

Der Start in die zweite Halbzeit ging dann völlig daneben, mit der 5:1-Abwehr der Kroaten, die Routinier Igor Vori auf die Spitze stellten, hatten die Löwen Probleme. Ballverluste und Fehlwürfe prägten das Offensivspiel der Badener, die den schönen Vorsprung beim 15:15 los waren (39.). Erst in der 40. Minute gelang Mads Mensah Larsen der erste Löwen-Treffer nach dem Seitenwechsel zum 16:15. Doch es kam noch schlimmer: Mit einer weiteren Vier-Tore-Serie drehte Zagreb die Partie zum 19:16 (45.). Die Löwen hatten sich seit dem Seitenwechsel einen üblen 1:9-Lauf eingefangen. "Das war katastrophal", räumte Spielmacher Andy Schmid ein.

Nun war Trainer Nikolaj Jacobsen gezwungen, auch personell zu reagieren. Mit Kim Ekdahl du Rietz, Alexander Petersson und Patrick Groetzki kamen nun Alternativen ins Spiel, die bis dahin geschont wurden. Mit diesem Trio kam neuer Schwung ins Angriffsspiel: Nach dem 21:17 für Zagreb sorgten Groetzki, Ekdahl du Rietz und Petersson in dieser Reihenfolge für den 21:20-Anschluss (52.). Doch mit einer Dreier-Serie wehrte Zagreb diesen Zwischenspurt der Löwen ab, nach dem 24:20 konnten die vor allem aus dem Rückraum völlig neben sich stehenden Badener den Schalter bis zum 25:21-Endstand einfach nicht mehr umlegen.