Einmal mehr mit Spaß am Spiel

Stuttgart/Mannheim. In hellstem Gelb waren die Kabinengänge in der Stuttgarter "Scharrena" gestrichen, doch als Nikolaj Jacobsen sich vor der Wand Richtung Spielfeld platzierte, konnte es sein Lächeln durchaus mit der Strahlkraft der mutigen Farbgebung aufnehmen. "Wir machen uns jetzt mit einem sehr guten Gefühl auf den Weg nach Kielce", blickte der Däne nach dem 35:27 beim TVB 1898 Stuttgart bereits auf die nächste Aufgabe in der Champions League am Sonntag (19.30 Uhr/live bei Sky). "Wir haben jetzt in der Liga zweimal 35 Tore hintereinander erzielt. Das kann sich sehen lassen, dafür habe ich die Mannschaft gelobt", freute sich der Däne. Und in der Tat: Der Tor-Motor des deutschen Meisters scheint so langsam richtig auf Touren zu kommen.

Daran hatte auch Oliver Roggisch sichtlich seine Freude. "Die Art und Weise wie die Mannschaft auftritt, hat mir gefallen. Da war viel Spaß mit im Spiel, das war zuletzt nicht immer so", blickte der Sportliche Leiter auf die vergangenen Wochen zurück, in denen die Niederlage gegen Flensburg wohl länger nachwirkte als angenommen. "Zudem haben wir im Training einen größeren Schwerpunkt auf den Gegenstoß und die zweite Welle gelegt. Das hat uns zuletzt einfache Tore ermöglicht und es befreit, wenn man nicht für jedes Tor so hart kämpfen muss", erklärt Rechtsaußen Patrick Groetzki die neue Leichtigkeit der Badener.

Noch einfacher waren nur noch die Treffer ins leere Stuttgarter Tor, von denen die Löwen gleich neun an der Zahl verbuchen konnten. Immer wieder versuchten es die Schwaben mit einem siebten Feldspieler, immer wieder bestraften die Löwen Ballverluste des TVB mit direkten Treffern über das ganze Spielfeld.

"Das zeigt eben auch den Unterschied in der Qualität der Spieler. In einer Partie gegen die Löwen wird so etwas gnadenloser bestraft als gegen andere Mannschaften", räumte TVB-Trainer Markus Baur ein. Vor allem in der Phase direkt nach der Halbzeit, als der Tabellendritte mit zwei weiteren Treffern ins verwaiste TVB-Tor von 16:14 auf 18:14 erhöhte, stellte die Weichen. "Danach wurde es eigentlich nicht mehr richtig eng", blickte Jacobsen auf die verbleibende Spielzeit, in der die Badener auf die Stuttgarter Taktik mit dem zusätzlichen Feldspieler immer eine Antwort parat hatten.

Offensiv gegen sieben Feldspieler

Der deutsche Meister agierte gegen die Überzahl der Schwaben zwischenzeitlich sogar mit einer offensiven 5:1-Abwehr, in der Hendrik Pekeler auf der Spitze vor allem die Räume der Rückraumspieler effektiv einengte und den nummerischen Vorteil der Blauen zunichte machte. "Dann werden dahinter zwar die Räume größer, aber das Risiko war überschaubar", sagte Jacobsen und Nationalspieler Groetzki ergänzte anerkennend: "Mit einem Spieler wie Hendrik kann man das eben machen."

In Polen erwartet die Löwen am Sonntag nun allerdings eine ganz andere Aufgabe, wenn es in der Champions League gegen den Titelverteidiger geht. Doch den Spaß und das Lächeln wollen sich die Badener auch dort nicht nehmen lassen.