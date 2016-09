Ekdahl du Rietz rettet Löwen einen Punkt

Kim Ekdahl du Rietz übernahm vier Sekunden vor Spielende Verantwortung und sicherte den Löwen mit seinem Tor zum 28:28 noch einen Zähler in Szeged. © dpa

Szeged. Vier Sekunden verbleibende Spielzeit standen noch auf der Uhr in der Stadtsporthalle von Szeged, als sich Kim Ekdahl du Rietz den Ball krallte. Der Schwede ließ einen ungarischen Gegenspieler abprallen und wuchtete den Ball per Stemmschritt mit aller Gewalt zum 28:28 (13:12)-Endstand ins Tor. Damit rettete der Rechtshänder den Rhein-Neckar Löwen zum Auftakt der Champions League immerhin einen Punkt, seine Mitspieler feierten den Rückraumspieler allerdings, als ob sie gewonnen hätten.

Angesichts der Schlussphase, als die Badener 71 Sekunden vor Spielende gegen den ungarischen Vizemeister noch mit 26:28 zurücklagen, war diese Freude verständlich, der "gefühlte Matchwinner" Ekdahl du Rietz trauerte allerdings auch einigen vergebenen Chancen nach: "So, wie wir angefangen haben, waren eigentlich auch zwei Punkte drin. Aber wir müssen mit dem Unentschieden zufrieden sein."

Ähnlich sah das Trainer Nikolaj Jacobsen. "Wenn man die letzten fünf Minuten betrachtet, müssen wir mit dem einen Zähler zufrieden sein, auch wenn wir in dieser Partie lange die bessere Mannschaft waren. Aber insgesamt haben wir einfach zu viele Möglichkeiten vergeben", fasste der Däne den Start der Rhein-Neckar Löwen in die Gruppe B der Königsklasse zusammen.

Szeged - Löwen 28:28 (13:12) Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Appelgren (ab 54.) - Sigurdsson (5), Pekeler (5), Groetzki (5) - Ekdahl du Rietz (3), Schmid (6/2), Petersson - Guardiola (1), Baena (2), Reinkind (1), Manaskov (n.e.), Abt, Steinhauser (n.e).

Pick Szeged: Sego, Sierra - Källman (5), Obranovic (5/2), Bodo (1), Gorbok (5), Goncalves, Zubai, Balogh (3), Skube (3), Blazevic, Gaber (2), Sostaric (3), Rodriguez (1), Banhidi, Buntic (3).

Zeitstrafen: Gaber (2) - Ekdahl du Rietz (2), Petersson (2), Appelgren (2).

Gaber (2) - Ekdahl du Rietz (2), Petersson (2), Appelgren (2). Beste Spieler: Sego, Källman, Gorbok - Schmid, Groetzki. - Schiedsrichter: Jurinovic/Mrvica (CRO). - Zuschauer: 3100. - Nächstes Spiel: Mittwoch, 28. September (18.30 Uhr): Rhein-Neckar Löwen - RK Celje (Fraport-Arena Frankfurt).

Die Löwen, die ohne Mads Mensah Larsen (Sehnenreizung in der Schulter) antreten mussten und über 60 Minuten konsequent mit einem siebten Feldspieler agierten, erwischten einen guten Start und legten bald ein 9:5 vor (15.). Die Ungarn hatten sichtlich Probleme mit der taktischen Variante, mit der Jacobsen angesichts der personellen Situation auch Kraft sparen wollte. Nach der 10:7-Führung der Badener (20.) glich Szeged dann aber mit einem 3:0-Lauf aus und ging sogar mit einem 13:12 in die Pause, weil die Löwen nun immer wieder aus aussichtsreicher Position an Latte, Pfosten oder dem starken Marin Sego im Tor der Ungarn scheiterten. "Eigentlich hätten wir mit drei oder vier Toren führen müssen", bemängelte Jacobsen die Abschlüsse seiner Schützlinge.

Auch im zweiten Abschnitt konnten sich die Badener dann nicht mehr absetzen, egalisierten einen 19:21-Rückstand durch Harald Reinkind und den treffsicheren Patrick Groetzki (46.), bevor der deutsche Meister beim Stand von 25:25 (55.) so richtig in die Bredouille geriet: Das Schiedsgericht hatte fälschlicherweise einen Wechselfehler von Torhüter Mikael Appelgren angezeigt und die Schiedsrichter folgten dem Hinweis mit einer Zeitstrafe gegen den Keeper.

"Da wollte auf einmal auch der Zeitnehmertisch mitmachen", nahm es Jacobsen nach dem Abpfiff schon wieder mit Humor, da er beobachten durfte, wie sich sein Team weder vom 25:27 noch vom 26:28 (58:49) beeindrucken ließ. Hendrik Pekeler schaffte schnell den Anschluss. Appelgren entschärfte den letzten Versuch der Ungarn und die Löwen nutzen die letzten 20 Sekunden, um Ekdahl du Rietz in Position zu bringen. "Wir wollten hier auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren", strahlte der Schwede nach dem Abpfiff.