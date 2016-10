Endlich wieder im Wohnzimmer

Löwe Patrick Groetzki will am Sonntag gegen Göppingen jubeln. © dpa

Mannheim. Lange ist es her, dass die Rhein-Neckar Löwen letztmals in der Mannheimer SAP Arena am Ball waren. Vor fast genau vier Wochen spielte der Handball-Bundesligist in seinem Wohnzimmer gegen die SG Flensburg-Handewitt. Leipzig, Szeged, Gummersbach und Brest hießen danach die Stationen in der Fremde - und auch die Heimspiele in der Königsklasse wurden nur auf "neutralem Boden" in Frankfurt ausgetragen, wie es Spielmacher Andy Schmid treffend formulierte.

Doch nun geht es am Sonntag (15 Uhr) in Mannheim weiter: Es steht das baden-württembergische Landesderby gegen Frisch Auf Göppingen an, das einst brisante Duell hat zuletzt allerdings ein wenig seinen Reiz verloren. Denn in der Regel ließen die Badener den Schwaben keine Chance. "Dieser Gegner liegt uns eigentlich", meint Trainer Nikolaj Jacobsen. Spielmacher Schmid spürt sowieso keine besondere Motivation: "Ich bin ja Schweizer."

Der württembergische Traditionsverein erwischte einen unerwartet schwachen Saisonstart, nur 5:9 Punkte stehen in der Bilanz. Diese Ausbeute ist zweifelsohne zu wenig für den ambitionierten EHF-Pokalsieger, der immerhin mit einem 5,2-Millionen-Euro-Etat ausgestattet ist. Rang fünf bis sieben war als Ziel in dieser Runde ausgegeben worden, mit dem wurfgewaltigen Ex-Nationalspieler Jens Schöngarth kam ein namhafter Neuzugang. Ihm stehen die Abgänge von Michael Kraus (Stuttgart), der auch in Göppingen sein einstiges Niveau nicht mehr erreichte, und Kevynn Nyokas (Gummersbach) gegenüber.

Trotz des schwachen Saisonstarts ist Coach Magnus Andersson unumstritten. "Es gibt keine Trainerdiskussion im Verein. Der Blick geht aber sicher momentan nicht Richtung EHF-Pokal-Platz, sondern auf die nächsten Aufgaben", sagte zuletzt Manager Gerd Hofele und kündigte an, in den nächsten Wochen ganz genau hinschauen zu wollen und auch keine Undiszipliniertheiten mehr zu tolerieren: "Ich erwarte von jedem, dass er sich dem unterordnet und mehr in diesen Topf einzahlt, als er rausnimmt."

Zu schaffen machte den Göppingern sicherlich auch das Verletzungspech: Ex-Löwe Zarko Sesum und Nationalspieler Tim Kneule fielen aus, Frisch Auf hatte plötzlich keinen Regisseur mehr. "Mal sehen, wer am Sonntag fit ist", rätselt Löwen-Trainer Jacobsen. Ein Mitwirken von Kneule ist aber wahrscheinlich.