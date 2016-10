Energiehaushalt bleibt das Thema Nummer eins

Mannheim. Nachdem sich die Rhein-Neckar Löwen zuletzt in Leipzig und auch in der Champions League gegen Celje geradeso zum Sieg gezittert hatten, zeigte der deutsche Meister beim jüngsten 27:20 in Gummersbach nun wieder seine alten Stärken. Wach in der Abwehr, spritzig beim Gegenstoß, variabel im Rückraum - den Löwen ging der Ball endlich einmal wieder locker von der Hand. Warum dieser Umschwung so scheinbar mühelos gelang, war für Oliver Roggisch (Bild) keine Frage: "Da sieht man, was ein spielfreies Wochenende ausmacht."

"Wir waren einfach frisch", betonte der Sportliche Leiter der Badener, die zwar auch vom Blackout des Altmeisters in den ersten 30 Minuten und einer überragenden Torwartleistung von Mikael Appelgren profitierten, aber nicht zuletzt ihren eigenen Anteil am klaren Sieg bei den Oberbergischen beisteuerten.

Bis zum 20:9 (38.) war das Einbahnstraßen-Handball der besonderen Sorte, lediglich der folgende 5:0-Lauf der Gummersbacher wurmte die Verantwortlichen der Löwen. "Das war AH-Handball ohne Tempo", polterte Trainer Nikolaj Jacobsen. "So funktioniert das gegen keine Mannschaft", bedauerte auch Roggisch, dass es nochmals eng zu werden drohte und es nicht möglich war, wie geplant einigen Kandidaten von der Bank Einsatzzeit zu geben. "Eigentlich hätte Michel Abt kommen sollen. Der Junge hat es verdient, weil er auch im Training immer hart arbeitet", sagte der Coach. "Das ärgert mich am meisten."

"Uns fehlt ein Spieler wie Kneer"

Der kurzzeitige Groll war angesichts der sonst überzeugenden Leistung schnell verraucht, zeigte allerdings, wie wichtig es bei den Löwen ist, keine Kräfte unnötig zu verschwenden. Vor allem im Rückraum, wo andere Spitzenteams weitaus größere Möglichkeiten haben, müssen die Badener streng haushalten. Allein im Oktober stehen nun noch sieben Spiele in drei Wettbewerben an - eine Belastung, die irgendwann ihren Tribut fordern könnte.

"Uns fehlt zum Beispiel ein Spieler wie Stefan Kneer", sagt Trainer Jacobsen mit Blick auf den nach Wetzlar abgewanderten Ex-Löwen, der in der vergangenen Saison immer wieder für Entlastung sorgen konnte. "Wir haben uns nun aber mal dazu entschlossen, unsere Mittel so zu investieren, um andere Leistungsträger langfristig binden zu können", steht der Coach zu dieser Entscheidung und muss mit dem Management nun andere Wege finden, um die Belastungen erträglich zu halten. Dazu gehört beispielsweise auch die Tatsache, dass die Löwen zum Champions-League-Spiel am Samstag bei Meshkov Brest (18.30 Uhr/Sky) heute Nachmittag direkt per Charter-Maschine von Mannheim nach Weißrussland fliegen und sich unmittelbar nach dem Spiel wieder auf den Heimweg machen.

"Am Mittwoch geht es in der Königsklasse schließlich schon wieder in Frankfurt gegen Kristianstad. Da zählt jeder Tag, den wir zuhause zur Vorbereitung und Regeneration haben", erläutert der Löwen-Coach den 1400-Kilometer-Trip an die polnische Ostgrenze. (Bild: Binder)