Entdecker der Möglichkeiten

Frankfurt. Die Rhein-Neckar Löwen und die Champions League, das ist eine ganz besondere und vielleicht sogar spezielle Beziehung. Sie wollen in diesem Wettbewerb spielen, sich mit den Besten messen - wenn da bloß nicht diese Mammutbelastung wäre. Und dann noch dieses leidige Hallenthema. 1546 Zuschauer verloren sich gestern in der Frankfurter Fraport-Arena, von einem Heimvorteil konnte da wieder keine Rede sein. Gegen den kroatischen Topklub HC Zagreb hielt sich der deutsche Handball-Meister dennoch schadlos und feierte einen 25:24 (14:10)-Sieg, wieder einmal machte er es aber unnötig spannend. Denn auch sein drittes Heimspiel gewann der Meister nach einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit nur mit einem Treffer Differenz.

Schlüsselspiel nächste Woche

"Ich wäre nicht unglücklich, wenn wir jedes Spiel mit einem Tor gewinnen. Aber ein bisschen weniger Nervenkitzel wäre auch nicht schlecht", sagte Trainer Nikolaj Jacobsen, dessen Mannschaft nun eine erstklassige Ausgangsposition hat. Mit 9:3 Punkten liegen die Badener vorerst auf Platz eins, der Gruppensieg und die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist drin. Oder anders ausgedrückt: Die Löwen entdecken gerade ihre Möglichkeiten - und haben nun in der Königsklasse ein ganz entscheidendes Spiel vor der Brust. Am nächsten Donnerstag (19 Uhr) kommt Vardar Skopje nach Frankfurt, der hochkarätig besetzte mazedonische Spitzenklub ist ebenfalls ein heißer Anwärter auf den Gruppensieg.

Löwen: Palicka, Appelgren (ab 50. Minute) - Manaskov (4), Pekeler (1), Steinhauser (7) - Ekdahl du Rietz (1), Schmid (7/3), Petersson (2) - Guardiola (1), Baena, Mensah Larsen (1), Reinkind (1), Sigurdsson (n.e), Groetzki (n.e.), Abt (n.e.). HC Zagreb: Stevanovic, Skok - I. Vujic, St. Vujic (2), Kontrec (1), Vori (2), Sprem (1), Sebetic (1), Markovic, Horvat (4/3), Susnja, J. Valcic, Jotic (4), T. Valcic, Mandalinic (8), Miklavcic (1). Schiedsrichter: Santos/Fonseca (Portugal). Zuschauer: 1546 (in Frankfurt). Strafminuten: Reinkind (2), Pekeler (2), Ekdahl du Rietz (2) - Vori (2), I. Vujic (2), Horvath (4), Susnja (2). Beste Spieler: Steinhauser - Stevanovic.

"Natürlich wollen wir unsere Heimspiele gewinnen", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch - nicht ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren: "Aber in der Champions League ist es für uns eben auch wichtig, alle Spieler zum Einsatz zu bringen und die Belastung zu verteilen. Denn wir müssen ab und zu mal den einen oder anderen Leistungsträger schonen."

Gegen Zagreb saßen Stammtorwart Mikael Appelgren sowie die eigentlich gesetzten Außenspieler Gudjon Valur Sigurdsson und Patrick Groetzki auf der Bank. An der Dominanz der Badener änderte das zunächst aber nichts. Der Bundesligist lag von Beginn an in Führung und überzeugte vor allem durch eine starke Defensivarbeit. Die Mannschaft von Trainer Jacobsen stellte die Lauf- und Passwege zu und kam immer wieder zu Ballgewinnen. Nach 20 Minuten führte der Meister mit 8:4 und musste sich nur einen Vorwurf gefallen lassen: Fahrlässig, manchmal sogar kläglich ließen die Löwen beste Chancen aus. Das 14:10 zur Pause spiegelte die Kräfteverhältnisse nicht wieder.

Am munteren Chancenauslassen beteiligte sich einer allerdings nicht: Marius Steinhauser. Der Vertreter von Groetzki machte wie schon beim überraschenden Erfolg bei Titelverteidiger Kielce ein richtig starkes Spiel und konnte überhaupt nichts dafür, dass seine Mannschaft in der Schlussphase komplett einbrach und den Kopf verlor. Im Gegenteil: Er war es, der beim 24:22 aus schwerem Winkel zum 25:22 (58.) traf und sein siebtes Tor im siebten Versuch erzielte. "Wenn man Selbstvertrauen hat, gehen auch solche Dinger rein", sagte der glückliche Rechtsaußen.

Am Ende kam es genau auf diesen Treffer an, da die Löwen sich danach verzettelten und Freiwürfe herausholen wollten, dabei aber stets ein Offensivfoul produzierten. "So geht das nicht", ärgerte sich Jacobsen, der mit den Löwen in der Bundesliga nun am Sonntag (17.15 Uhr) beim Bergischen HC antritt: "Wenn wir dort so spielen wie in den ersten 50 Minuten gegen Zagreb, haben wir gute Chancen auf den Sieg. Stellen wir uns aber so an wie in der Schlussphase, wird es eng."