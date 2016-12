Erstes Etappenziel abgehakt

In Balingen dominierte eher die Rückraumreihe der Löwen, doch auch Gudjon Valur Sigurdsson nutzte seine Chancen und steuerte zwei Treffer bei. © Moschkon

Balingen/Mannheim. Neun Teilnahmen, neunmal nichts geholt - eigentlich müsste die Aussicht, wieder beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg dabei zu sein, den Rhein-Neckar Löwen den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Doch als am Mittwochabend nach dem souveränen 32:25 (17:10)-Start-Ziel-Sieg im Viertelfinale beim HBW Balingen-Weilstetten der zehnte Anlauf der Badener Richtung Pokalsieg Realität war, herrschte vor allem jede Menge Galgenhumor.

"Ich fange jetzt unmittelbar mit der Vorbereitung auf Flensburg an", flachste etwa Trainer Nikolaj Jacobsen mit Blick auf die drei zurückliegenden Halbfinal-Spiele in der Hansestadt, als die Nordlichter den amtierenden deutschen Meister jeweils brutal aus allen Pokal-Träumen rissen. Und neben den Löwen, dem SC DHfK Leipzig und dem THW Kiel haben sich - natürlich - auch wieder die Flensburger für das Pokal-Spektakel am 8. und 9. April qualifiziert. Ausgelost wird am 13. Januar.

"La Décima" - nur umgekehrt

Ob Oliver Roggisch im April mit an die Waterkant darf, ist noch offen. "Der bleibt hier", forderte Coach Jakobsen vehement, nachdem sich der Sportliche Leiter der Löwen als Unheilsbringer geoutet hatte. Der ehemalige Nationalspieler blickt mittlerweile sogar auf 14 erfolglose Hamburg-Starts in verschiedenster Funktion zurück - ein wohl einmaliger Rekord, der selbst den mannschaftsinternen Spaß von der "La Décima" noch in den Schatten stellt.

In Anspielung auf die legendären zehn Königsklassen-Titel von Real Madrid bespötteln die Löwen ihren negativen Gegenentwurf inzwischen schon selbst. "Vielleicht ist das die richtige Herangehensweise", meint Kapitän Andy Schmid mit einem Augenzwinkern, nachdem die Badener zuletzt immer mit viel Druck nach Hamburg gefahren sind und dort Nerven gezeigt haben. "Mit der Meisterschaft in der vergangenen Saison haben wir nun aber bewiesen, dass wir das Zeug zu Titeln haben. Andere Mannschaft wären froh, wenn sie so oft dabei wären. Wir sind dort eines von vier Teams, die alle die gleichen Chancen haben", blickte der Schweizer ins nächste Frühjahr.

"Ein ganz anderes Spiel"

Dass es die Löwen in Hamburg unbedingt noch einmal wissen wollen, machten sie in Balingen jedenfalls von Anfang an klar. "Das war ein ganz anderes Spiel als am Samstag", verglich Jacobsen den Auftritt im Pokal mit der weitaus weniger klaren Liga-Partie (33:28), als der Bundesliga-Dritte die Schwaben wieder in die Partie holte und bis zum Ende kämpfen musste. "Das hat uns ganz schön geärgert", berichtete der Däne aus dem Trainingsbetrieb - und diesen Frust bekam der HBW vier Tage nach Spiel eins von Beginn an zu spüren. Eine giftige Abwehr, ein starker Mikael Appelgren im Tor mit 14 Paraden und einer Fangquote von fast 44 Prozent sowie ein druckvoller Löwen-Rückraum mit 21 Toren, dem die Schwaben nichts entgegenzusetzen hatten - die Löwen waren in allen Belangen überlegen.

Selbst die Verletzungen von Abwehrchef Gedeón Guardiola und Alexander Petersson warfen die Löwen nicht mehr aus der Bahn, wobei vor allem die stark blutende Platzwunde an Peterssons Stirn für eine Schrecksekunde sorgte. Doch der Isländer reckte auf dem Weg zum Bus mit einer frischen Naht schon wieder den Daumen nach oben. "Das ist okay", sagte der eisenharte Linkshänder und im Heimspiel gegen den HC Erlangen am Samstag (19 Uhr, SAP Arena) sollte auch Guardiola wieder mit dabei sein.

"Ihm ist eine Kontaktlinse verrutscht", berichtete Roggisch vom Missgeschick des Spaniers, der nach einem Zusammenprall auch einen ordentlichen Brummschädel davontrug und nicht mehr aufs Feld zurückkehrte. Doch auch daraus konnte Balingen kein Kapital schlagen, während die Löwen in der Schlussphase sogar noch ihre Stammkräfte entlasten konnten. Mit Blick auf den Endspurt mit den Spielen gegen Erlangen, in Kiel und Magdeburg sicher nicht die schlechteste Variante, um halbwegs frisch zum Jahresende zu kommen.