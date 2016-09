Erstes Signal Richtung Norden

Gudjon Valur Sigurdsson (Mitte) und Alexander Petersson (links) klatschen mit den Fans ab. Im Schlepptau haben sie ihre Söhne Tomas und Jason (rechts). © Binder

Von unserem Redaktionsmitglied

Marc Stevermüer

Mannheim. Nikolaj Jacobsen antwortete mit einem gleichermaßen schelmischen wie glücklichen Grinsen. "Nein", sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen mit aller Deutlichkeit, die herausragende Leistung seiner Mannschaft beim klaren 29:20 (14:7)-Sieg über den SC Magdeburg mache ihm keine Angst: "Im Gegenteil: Ich bin einfach nur stolz auf meine Jungs."

In der Tat hatte der Auftritt gegen den überraschend chancenlosen Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt jedem der 7105 Zuschauer viel Freude bereitet - wenn er nicht gerade aus Magdeburg kam. Denn das, was Jacobsens Mannschaft da zum Bundesliga-Auftakt gegen den Pokalsieger zeigte, war nicht nur gut, sondern erinnerte schon ganz stark an die vergangene Saison, die bekanntlich mit der Meisterschaft endete.

Appelgren überragend

Das Zusammenspiel zwischen Torwart Mikael Appelgren und der 5:1-Deckung mit dem vorgezogenen Hendrik Pekeler funktionierte brillant. Magdeburg tat sich schwer, klare Torchancen zu erspielen. Und wenn die Bördeländer doch einmal durchkamen, stand da dieser schwedische Teufelskerl zwischen den Pfosten, der in der ersten Halbzeit fast 60 Prozent der Würfe auf sein Tor abwehrte. Keine Frage: Da war schon wieder einer auf Betriebstemperatur, im Tunnel Richtung Titel unterwegs - auch wenn es bis dahin natürlich noch ein weiter Weg ist.

"Ich halte nichts davon, jetzt von einer Kampfansage zu sprechen", sagte der neue Kapitän Andy Schmid. Schon nach dem gewonnenen Supercup mahnte er zur Bescheidenheit: "Von uns wird man keine Parolen hören, selbst wenn wir an Weihnachten Spitzenreiter sind." Dennoch werden sie auch bei den Titelfavoriten in Kiel und Flensburg registriert haben, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Spielfreude und mit welcher Kompromisslosigkeit die Löwen den Pokalsieger in seine Einzelteile zerlegten. Die Badener sendeten zweifelsohne ein Signal Richtung Norden, dass auch in dieser Saison mit ihnen zu rechnen sein wird, sollte es im recht dünnen Kader keine größeren Verletzungsprobleme geben. Kreisläufer Pekeler sprach deshalb auch von einem "kleinen Statement", das man mit dem Erfolg gesetzt habe.

Alexander Petersson hatte fast sogar ein wenig Mitleid mit dem SCM, der nach der Niederlage im Supercup in Stuttgart auch das zweite Spiel binnen weniger Tage gegen die Löwen verlor und zwischenzeitlich gar nicht erst die Heimreise Richtung Sachsen-Anhalt angetreten hatte: "Die hängen hier vier Tage herum und wissen eigentlich, dass es für sie sehr schwer wird, in Mannheim etwas zu holen. Denn normalerweise bleiben die Punkte bei uns."

Fest steht: Das Selbstbewusstsein bei den Löwen ist groß und die Grenze zur Arroganz längst nicht überschritten. Vielmehr ist es das Selbstverständnis des Meisters, mit dem die Badener agieren und auftreten. Sie bleiben zwar demütig, glauben aber nach gewonnenem Titel mehr denn je an ihre eigenen Fähigkeiten. Dieser erstmalige nationale Triumph, er hatte eben eine sehr befreiende Wirkung. Bestes Beispiel: Kim Ekdahl du Rietz. Der Schwede unterstreicht die Ansprüche klipp und klar: "Wir sind Meister. Und wir wollen diesen Titel verteidigen."

Siebter Feldspieler als Option

Warum auch nicht? Die Neuzugänge sind bereits zu 100 Prozent integriert, sie kennen die Sprache und die Liga. Noch dazu blieb der Stamm mit Ausnahme des Abgangs von Uwe Gensheimer zusammen. Dessen Nachfolger Gudjon Valur Sigurdsson und Dejan Manaskov erzielten zusammen gegen den überforderten SCM neun Treffer. Es hätte schlechter laufen können - und gerade Rückkehrer Sigurdsson war zu keiner Zeit anzumerken, dass er zwischen 2011 und 2016 nicht das gelbe Trikot trug.

"Natürlich ist es komisch, dass Uwe nicht mehr da ist. Aber einen Linksaußen kann man einfacher ersetzen als einen Torwart oder einen Rückraumspieler", sagt Kapitän Schmid und sieht seine Mannschaft gut gerüstet: "Man hat gesehen, dass wir eingespielt sind. Jeder weiß, wo er hinzulaufen hat. Mit neun Toren Differenz gegen Magdeburg zu gewinnen, ist schon stark."

Den Grundstein für den deutlichen Sieg legten die Löwen bereits zu Beginn, nach 22 Minuten stand es 11:4. Zwar folgten anschließend ein paar Probleme im Angriff, doch Trainer Nikolaj Jacobsen hatte gleich eine Lösung parat: den siebten Feldspieler. Bis zum Schlusspfiff agierten die Badener im Angriff konsequent mit einem zweiten Kreisläufer anstelle von Torwart Appelgren. "Das hat gut geklappt. Und wenn etwas funktioniert, muss man es nicht ändern", freute sich Jacobsen, der diese Variante zuletzt im Supercup noch nicht präsentiert hatte, sondern ganz auf den Überraschungseffekt setzte: "Ich war nah dran, es auch am Mittwoch schon spielen zu lassen, als wir ein paar Probleme in der Offensive hatten." Der Däne entschied sich letztendlich dagegen - und hatte nun einen taktischen Joker, der sofort stach und dem Meister einen unerwarteten Kantersieg brachte.