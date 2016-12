„Es ging wohl nur darum, viel Geld zu verdienen“

Mannheim. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will bei der WM im Januar für das nächste Wintermärchen sorgen - doch möglicherweise wird davon zwischen Flensburg und Füssen kein Fan etwas zu Gesicht bekommen. Fest steht bereits, dass die Weltmeisterschaft in Frankreich nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Denkbar ist aber eine Übertragung im Internet, der kostenpflichtige Streaming-Dienst "Dazn" und die Internetplattform "Sportdeutschland.tv" haben ihr Interesse signalisiert. Allerdings drängt die Zeit, die deutsche Mannschaft startet bereits in 14 Tagen in das Turnier.

"Dass es keine Fernsehübertragung geben wird, ist eine Katastrophe für den Handball", sagt DHB-Kapitän Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain) im Gespräch mit dieser Zeitung. Ähnlich äußert sich Patrick Groetzki, sein langjähriger Klub-Kollege bei den Rhein-Neckar Löwen: "Das ist eine beschissene Situation und schlecht für unsere Sportart, wenn ein Jahr mal einfach so wegfällt, man nicht im Fernsehen zu sehen und nicht präsent ist. Die Einschaltquoten sprechen eigentlich für uns. Außer Fußball schafft es wahrscheinlich keine andere Sportart, in dieser Regelmäßigkeit solche Quoten zu erzielen."

Das EM-Finale gegen Spanien in diesem Jahr sahen 12,98 Millionen Fernseh-Zuschauer, das Halbfinale gegen Norwegen 8,50 Millionen. Die sechs Partien in Vor- und Hauptrunde verfolgten im Schnitt 4,71 Millionen TV-Zuschauer. ARD und ZDF hätten deshalb gerne auch die WM übertragen, sie konnten sich aber erneut nicht mit dem Rechteinhaber BeIN Sports einigen. Bereits bei der WM 2015 in Katar hatte es in Deutschland keine Bilder im frei empfangbaren Fernsehen gegeben.

Letzte Hoffnung Internet

"Sportrechte und BeIN Sports - das ist ja mittlerweile ein leidiges Thema", sagt Rechtsaußen Groetzki mit einem gequälten Lächeln: "Aber man muss auch ganz klar sagen, dass im Handball-Weltverband zu wenig über die Folgen nachgedacht wurde, als man die Rechte an BeIN Sports vergeben hat. Da ging es wohl nur darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen."

BeIN Sports besteht nach Angaben der ARD und des ZDF darauf, dass die TV-Signale der WM für Satelliten-Kunden verschlüsselt werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssten dafür rund 18 Millionen Haushalte ausschließen, die via Satellit ihre Programme empfangen. Das betreffe alle "frei empfangbaren deutschen Fernsehsender", erklärte ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz Anfang des Monats.

Bei der WM 2015 war der Bezahlsender "Sky" kurzfristig eingesprungen, danach sieht es diesmal aber nicht aus. Sky-Sportchef Burkhard Weber hatte schon Ende November erklärt: "Stand heute zeigen wir nichts."

Es bleibt also einzig die Hoffnung auf Internet-Übertragungen - genervt von dem Thema sind trotzdem alle. Die Fans. Die öffentlich-rechtlichen Sender - und auch die Nationalspieler. Kapitän Gensheimer: "Mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Verhandlungspositionen gibt. Aber verstehen kann ich das alles nicht. Für die Fans und uns ist das in emotionaler Hinsicht sehr schade."