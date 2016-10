Freies Wochenende, freie Köpfe

Torhüter Mikael Appelgren will mit den Löwen die Meisterschaft verteidigen: "Wir wissen jetzt, wie man Titel holt." © Binder

Mannheim. Bundesliga, Champions League, DHB-Pokal - auch die Rhein-Neckar Löwen sind schon wieder mittendrin im alljährlichen Termin-Strudel, der nach und nach an die Substanz geht. Während Kiels Manager Thorsten Storm in Sachen Überbelastung die Solidargemeinschaft der deutschen Klubs einfordert und seinen Spielern einen Verzicht auf Einsätze in der Nationalmannschaft nahelegt (siehe nebenstehenden Bericht), werden bei den Löwen die Freiräume genutzt, wenn sie sich bieten. So hatte Trainer Nikolaj Jacobsen seinen Profis vor dem Spiel beim VfL Gummersbach (heute, 19 Uhr, live in Sport1) am langen Wochenende eine Auszeit gegönnt, um wieder den Kopf freizubekommen. "Drei Spiele in sechs Tagen - das war schon hart an der Grenze", sagt Jacobsen.

Nach dem Vormittagstraining am vergangenen Freitag hatten die Spieler des deutschen Meisters deshalb Freizeit, die ganz unterschiedlich genutzt wurde. Gedeón Guardiola feierte beispielsweise seinen 32. Geburtstag und ließ sich einen Tag später mit Alexander Petersson und dem Sportlichen Leiter Oliver Roggisch in 70 Meter Höhe beim "Dinner in the Sky" verwöhnen. Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson (Bild) brachte die Fans in den sozialen Netzwerken mit einer eigenwilligen "Frisur" zum Schmunzeln, und Torwart Mikael Appelgren, der eigentlich die Rechte an dieser Haartracht hat, besuchte die schwedische Heimat.

"Wir können es schaffen"

"Mein kleiner Neffe hatte Geburtstag, da musste ich noch gratulieren", genoss auch der Keeper die kurze Auszeit, die am Montag zu Ende ging. Ab da stand wieder die Vorbereitung auf den nächsten Gegner im Mittelpunkt, um für die Mission Titelverteidigung weitere Pluspunkte zu sammeln. "Wenn wir von Verletzungspech verschont bleiben, können wir es nochmals schaffen", ist sich Appelgren sicher.

Zwar sei die Situation als Gejagter in diesem Jahr durchaus eine andere, aber die Löwen hätten auch einen Vorteil. "Wir wissen jetzt, wie man einen Titel gewinnt, was man dafür investieren muss - und wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen", betont der Schwede, der bei den Badenern im zweiten Jahr zwischen den Pfosten steht. Auch dass auf seiner Position mit Nebenmann Andreas Palicka nach den drei Wechseln im Vorjahr endlich Ruhe eingekehrt sein dürfte, freut den 27-Jährigen.

"Das ist im Vorjahr zwar gut gegangen, aber so ist es natürlich noch besser. Ich denke, dass ich mich mit Pale gut ergänzen kann", sieht Appelgren seinen Landsmann als schnellen und nach vorne agierenden Keeper, während er sich eher als reagierenden Vertreter seiner Zunft betrachtet.

Auch gegen die Gummersbacher, die mit 8:4-Punkten gestartet sind und zuletzt in Erlangen Federn ließen, dürfte es nicht von Nachteil sein, im Tor variieren zu können. Vor allem auf Rückraum-Kanonier Julius Kühn werden die Löwen ein Auge haben müssen, können selbst aber wieder auf Mads Mensah Larsen zurückgreifen, der nach einer Sehnenreizung in der Schulter wieder zur Verfügung steht. Auch der Däne konnte das Wochenende für weitere Behandlungen nutzen und wird die Fahrt zu den Oberbergischen auf jeden Fall antreten. (Bild: Sigurdsson)