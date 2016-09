Großer Kampf und ganz kühler Kopf

Gudjon Valu Sigurdsson steuerte fünf Treffer zum Sieg der Rhein-Neckar Löwen in Melsungen bei. © Vigneron

Kassel. Es hagelte Zeitstrafen, es gab zwei Rote Karten, es wurde gekämpft, geschoben und gerungen. Es war also alles wie immer, wenn die Rhein-Neckar Löwen bei der MT Melsungen antreten. Doch in diesem Jahr machten es die Badener besser als in der vergangenen Saison, als sie in Nordhessen verloren. Diesmal behielten die Badener einen kühlen Kopf und gewannen 30:26 (14:12). "Wir haben clever gespielt und uns nicht zu viel provozieren lassen. Darauf bin ich sehr stolz", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Mit ihren kompakten Deckungsreihen stellten beide Mannschaften den Gegner vor Probleme, die Badener fanden indes etwas schneller ein paar Möglichkeiten - und zwar über Kim Ekdahl du Rietz. Der Schwede erzielte bis zur 6:4-Führung (13.) zwei Treffer und holte zwei Siebenmeter heraus, von denen Andy Schmid aber nur einen verwandelte. MT-Trainer Michael Roth nahm früh eine Auszeit, doch zunächst baute der Meister seinen Vorsprung aus - und das lag an Mikael Appelgren. Die Löwen legten noch einen Treffer drauf und führten 9:6 (17.), ehe die Schiedsrichter Christoph Immel und Ronald Klein in den Vordergrund rückten. Zunächst zeigten sie Philipp Müller die Rote Karte nach einem harten Einsteigen gegen Alexander Petersson (19.), dann musste Löwe Hendrik Pekeler runter. Sekunden später regte sich MT-Trainer Roth fürchterlich auf und es gab die nächste Zeitstrafe, wenige Augenblicke danach folgte mit Patrick Groetzki wieder ein Löwe. Drei Zeitstrafen und eine Rote Karte innerhalb von zwei Minuten - das gibt es auch nicht allzu oft.

Die MT hatte jedoch ihr Ziel erreicht, die Begegnung war zu einem reinen Spiel aus Kampf und Emotionen verkommen und die Nordhessen versuchten so, die spielerisch stärkeren Löwen auf ihr Niveau her-unterzuziehen. Das gelang zunächst, Melsungen verkürzte auf 8:9 (21.), ehe Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen ein paar Umstellungen vornahm. Mit Rafael Baena brachte er einen zweiten Kreisläufer, in Ballbesitz agierten die Badener fortan mit sieben Feldspielern. Die Begegnung beruhigte sich ein bisschen, die Löwen nahmen ein 14:12 mit in die Pause und kamen auch dank eines deutlich schnellen Angriffsspiels besser aus der Kabine. Drei Mal legte der Meister eine Drei-Tore-Führung vor, drei Mal legten die Nordhessen nach. Dann aber zogen die Löwen mit einem Doppelschlag auf 20:15 (40.) davon. Aber: Ein technischer Fehler von Patrick Groetzki, ein Fehlwurf von Mads Mensah Larsen - und schon war Melsungen wieder auf 17:20 (41.) dran. Bei den Löwen rückte nun Andreas Palicka zwischen die Pfosten - und mit einer Wahnsinnsparade gegen Danner verhinderte er Schlimmeres.

Den Angriff belebte Harald Reinkind, der mit seinem dritten Treffer zum 21:17 (43.) traf. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Kompliment", lobte Roggisch. Bei der MT ging jetzt alles über den wurfgewaltigen Momir Rnic, den die Badener nicht in den Griff bekamen. "Wir hatten riesige Probleme mit ihm", gab Jacobsen zu.

Gleiches galt auf der Gegenseite aber auch für Schmid, der nach Belieben traf, artistisch seine Nebenleute einsetzte und Siebemeter heraushalte. Der Schweizer war wieder einmal da, als man eine Weltklasse-Leistung von ihm brauchte. Es dauerte dennoch bis zur 54. Minute, ehe die erste Anspannung wich. Sechs Minuten vor dem Abpfiff lief Gudjon Valur Sigurdsson den ersten Gegenstoß (!) der Badener und vollendete zum 28:22. Die Rote Karte gegen Pekeler Sekunden später stoppte die Löwen nicht mehr. (Marc Stevermüer)