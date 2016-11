Erfolgstrainer: Nikolaj Jacobsen reizt der Job beim dänischen Nationalteam - aber die Löwen wird er nicht im Stich lassen. © Binder

Mannheim. Aufregend und mitunter turbulent ging es in den vergangenen Tagen bei den Rhein-Neckar Löwen auch ohne Handball-Spiel zu. Erst die Nachricht, dass Kim Ekdahl du Rietz am Saisonende gerne den Verein verlassen und auf Weltreise gehen würde. Dann die Geschichte mit Trainer Nikolaj Jacobsen, der in seiner Heimat als aussichtsreicher Kandidat für den Posten als dänischer Nationalcoach gehandelt wird und auch nicht abgeneigt ist, diesen Posten zu übernehmen. Einen zusätzlichen Nervenkitzel in der Champions League brauchten die Löwen da eigentlich nicht, doch beim 25:24 (14:10) über HC Zagreb brachte sich der deutsche Meister in der Schlussphase mal wieder selbst in Bedrängnis. Immerhin: Die Punkte blieben bei den Badenern, denen durch den Erfolg zumindest die Diskussion erspart blieb, ob sie in der Königsklasse fahrlässig den möglichen Gruppensieg verschenken.

Zusicherung des Klubs

Das Thema mit der dänischen Nationalmannschaft ließ sich hingegen nicht umgehen. Gewohnt lässig und geduldig beantwortete Jacobsen aber alle Fragen und räumte auch die letzten Zweifel - sofern es die überhaupt gegeben hat - an seinem Verbleib bei den Löwen aus. Wie er bereits gegenüber dieser Zeitung sagte, kann sich der Däne einzig und allein eine Doppelfunktion vorstellen. Sprich: Er wird seinen Job bei den Löwen nicht aufgeben, um die Auswahl seines Heimatlandes zu betreuen. "Eine Tätigkeit beim dänischen Verband als Vollzeittrainer ist für mich nicht möglich. Ich habe den Löwen mein Wort gegeben, dass ich bleibe. Ich habe hier meinen Vertrag bis 2020 verlängert, wegen mir haben auch Spieler ihre Verträge verlängert und wegen mir sind Spieler zu diesem Klub gekommen. Meine Priorität liegt bei den Löwen", stellte er unmissverständlich klar - womit diese Diskussion endgültig beendet sein dürfte.

Ohnehin haben die Löwen bislang noch überhaupt keine Anfrage des dänischen Verbandes vorliegen. Die Skandinavier zögern, eine Teilzeitkraft fürs Nationalteam ist nicht das, was dem Olympiasieger vorschwebt. "Wir verfolgen eigentlich schon die Strategie, dass der Trainer der A-Mannschaft ein Vollzeit-Mitarbeiter ist. Gleichzeitig ist es aber unser Auftrag, den bestmöglichen Trainer zu bekommen. Nikolaj Jacobsen ist nur eine von vielen guten Möglichkeiten", sagte Morten Stig Christensen, der Generalsekretär des dänischen Verbandes.

Klares Nein in Kiel und Flensburg

Klar ist: Sollten die Dänen die Löwen wegen einer Doppelfunktion Jacobsens kontaktieren, wird sich der Bundesligist nicht querstellen. Und das aus gutem Grund: Die Aufgabe als dänischer Nationaltrainer hat für Jacobsen verständlicherweise einen ganz besonderen Reiz, möglicherweise eröffnet sich solch eine Chance auf einen derart begehrten Job nie wieder. Nach Informationen dieser Zeitung hat sich der Trainer bei seiner Vertragsverlängerung deshalb die Zusicherung von der Vereinsführung geben lassen, dass er unter Wahrung seiner Pflichten bei den Löwen im Nebenjob Coach der dänischen Nationalmannschaft werden kann, falls es eine Anfrage geben sollte. Möglicherweise ist dieser Zeitpunkt bald bekommen.

"Nikolaj ist gerade Meister mit uns geworden. Da ist doch klar, dass die Dänen ihn auf dem Zettel haben - und es spricht auch nichts gegen eine Doppelfunktion. Das haben viele andere Trainer auch schon gemacht. Wenn Nikolaj im Januar bei einer WM oder EM ist, wären auch fast alle Spieler dort und er könnte sowieso kein Training bei den Löwen machen", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch und vertrat damit eine andere Auffassung als die Geschäftsführer der anderen beiden deutschen Champions-League-Starter.

So erhält der Kieler Coach Alfred Gislason definitiv keine Freigabe von seinem Klub, falls er Ambitionen auf das Amt des deutschen Bundestrainers hegen sollte. "Alfred baut gerade seine neue Mannschaft auf. Das braucht seine ganze Kraft und das kann man nicht mal eben so nebenbei machen. Wir haben als Champions-League-Klub so viele Spiele, da passt sowas (eine Doppelrolle: Anmerkung der Redaktion) nicht mit rein. Bundesligatrainer ist ein Vollzeitjob bei uns", sagte THW-Manager Thorsten Storm.

Er äußerte sich damit ähnlich wie wenige Monate zuvor sein Flensburger Kollege Dierk Schmäschke, der seinem Trainer Ljubomir Vranjes eine Tätigkeit als schwedischer Nationalcoach untersagte: "Es hat eine Anfrage gegeben, aufgrund der Vielzahl an Spielen aber ist das nicht machbar. Die Arbeit bei der SG ist ein Vollzeitjob."

Am Sonntag beim Bergischen HC

Die Norddeutschen wollen in dieser Saison unbedingt Meister werden, das gleiche Ziel wird aber auch von den Löwen angestrebt. Am Sonntag (17.15 Uhr) müssen sie beim Bergischen HC ran. "Dort haben wir irgendwie immer Probleme", meinte Ekdahl du Rietz, der alle Fragen nach seiner Zukunft charmant und irgendwie sympathisch weglächelte. Keine Frage: Der Schwede hat sich seine Lockerheit bewahrt - und das ist in etwas aufgewühlteren Zeiten wie diesen nicht die schlechteste Herangehensweise. (Marc Stevermüer)