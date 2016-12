„Hölle Süd“, die Zweite

Mannheim. Gerade einmal vier Tage ist es her, als die Rhein-Neckar Löwen beim HBW Balingen-Weilstetten mit 33:28 die Punkte in der Bundesliga mitgenommen haben, heute Abend (20.45 Uhr/live bei Sport1) gibt es das schwäbisch-badische Landes-Derby nun ein zweites Mal in Folge. Dann geht es allerdings im K.o.-Modus um den Einzug ins Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg (8./9. April 2017). Mit einem Sieg beim HBW wäre der amtierende deutsche Meister dort zum zehnten Mal am Start, gewinnen konnten die Löwen den Pokal allerdings noch nie.

"Wir sind dort immer mit sehr viel Druck hingefahren", erinnert sich Oliver Roggisch nur ungern an die leidvollen Erfahrungen der Löwen in Hamburg, die am 30. April diesen Jahres einen neuen negativen Höhepunkt erlebten. An diesem schwarzen Samstag schieden die Badener wie schon 2015 im Halbfinale in der Verlängerung gegen Flensburg aus, nachdem sie schon zweimal wie der sichere Sieger ausgesehen hatten. "Deshalb haben wir das Thema Pokal bisher auch nicht so hoch gehängt", sagt der Sportliche Leiter. Doch wenn sich die Chance nun mit dem Viertelfinale bietet, werden die Gelbhemden natürlich alles daran setzen, den letzten Schritt Richtung Hamburg zu machen.

"Klar, die Zielsetzung hat sich nicht verändert", betont auch Trainer Nikolaj Jacobsen, dass es der Anspruch des deutschen Meisters sein sollte, im Hamburg dabei zu sein. Für das Turnier um den Pokal hat sich gestern bereits Leipzig (28:24 gegen Hannover-Burgdorf) qualifiziert. Um die drei weiteren Plätze in Hamburg spielen neben den Löwen heute schon um 19 Uhr der THW Kiel (in Ludwigshafen-Friesenheim) und Löwen-Angstgegner Flensburg (gegen die MT Melsungen).

Aus Fehlern vom Samstag lernen

Was die Vorbereitung auf den Pokal-Fight in der "Hölle Süd" betrifft, hat es Coach Jacobsen leichter als sonst. "Dadurch dass wir gerade am Samstag gegen Balingen gespielt haben, sind die Eindrücke natürlich noch frisch. Den Spielern ist klar, was wir besser machen müssen", sagt Jacobsen. Vor allem wollen die Löwen die Balinger nicht noch einmal so ins Spiel zurückholen wie am Wochenende, als der Bundesliga-Dritte einen Sechs-Tore-Vorsprung nicht halten konnte und bis in die Schlussphase kämpfen musste.

"Da waren auch ein paar Spieler dabei, deren Potenzial wir vielleicht nicht so parat hatten", spielt Torhüter Mikael Appelgren etwa auf Spielmacher Falk Kolodziej an, der sonst in der Dritten Liga am Ball ist, aufgrund der Verletztenmisere des HBW aufgerückt war und die Badener dreimal überraschte. "Das sollte uns nicht noch einmal passieren", sagt Appelgren.