„Ich dachte, ich bin nervöser“

Lucas Bauer ballt die Faust. In der Schlussphase gegen Lemgo konnte der Nachwuchs-Keeper seinen Teil zum 35:32-Erfolg der Löwen beitragen. © Binder

Mannheim. Bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die Füchse Berlin am 20. November durfte Lucas Bauer bei einem Siebenmeter zwischen die Pfosten, in Minden gönnte ihm Trainer Nikolaj Jacobsen die Schlussminuten, als die Partie bereits entschieden war. Am Mittwochabend wurde es nun aber richtig ernst für den 21-Jährigen. Mikael Appelgren hatte einen gebrauchten Tag erwischt und beim Stand von 24:23 (43.) beorderte Jacobsen den Nachwuchskeeper aufs Parkett, um die Schützen des frechen TBV Lemgo vor eine neue Aufgabe zu stellen. Und der Plan ging auf: Mit seinen drei Paraden in der letzten Viertelstunde des Spiels trug auch Bauer seinen Teil dazu bei, dass sich die Löwen doch noch mit 35:32 gegen den tapfer kämpfenden Drittletzten durchsetzen konnten.

"Ich hatte gedacht, dass ich nervöser bin", blickte der junge Keeper auf seine Einwechslung zurück, doch die vergangenen Tage brachten ihm das nötige Selbstbewusstsein. "Ich hatte die ganze Woche gut trainiert und habe gedacht, dass es heute ein guter Tag für mich werden könnte - und das war es dann ja auch."

Seit 2007 trägt der Schlussmann aus Kraichtal-Unteröwisheim schon das Trikot der "Junglöwen" und stellt sich normalerweise in der Dritten Liga den Bällen des Gegners in den Weg. Nach der Knieverletzung von Appelgrens Torwartkollege Andreas Palicka rückte das Eigengewächs mit dem Vertrag bis 2017 nun übergangsweise in den Kader der Bundesliga-Mannschaft. Eine Herausforderung, mit der Bauer nicht unbedingt rechnete, der er sich aber gerne stellt: "Wenn sich ein Mitspieler verletzt, ist das natürlich immer schade. Aber ich versuche, das Beste daraus zu ziehen und nehme alle Momente mit, die ich hier in dieser tollen Halle und mit dieser Klasse-Mannschaft haben kann."

Auch die Tatsache, dass er nach der Rückkehr von Palicka wieder ins dritte Glied zurücktreten wird, ist für den BWL-Studenten kein Problem. "Mein Studium stand schließlich immer im Vordergrund, Handball kam erst an zweiter Stelle. Aber wenn ich meinen Abschluss habe, stehen mir ja noch immer alle Optionen offen", möchte Bauer zunächst in der Dritten Liga auf sich aufmerksam machen und dann vielleicht den Schritt in die 2. Liga wagen. "Dass es bei den Löwen in der Bundesliga nicht direkt klappen wird, ist mir schon bewusst. Das ist schließlich ein Top-Klub mit zwei Top-Torhütern", bleibt Bauer bescheiden.

Auch Trainer Jacobsen war mit dem Auftritt des Youngsters einverstanden. "Lucas zeigt im Training, dass er bereit ist, und hat zwei wichtige Bälle von Außen gehalten. Das war mit ein Grund, dass wir letztlich mit fünf Toren wegziehen konnten", lobte der Coach. Für den Jahresendspurt setzt Jacobsen aber natürlich auf den erfahrenen Palicka. "Mikael Appelgren musste zuletzt viel alleine schultern", blickte der Löwen-Trainer auf das Wechselspiel zwischen nachlässiger Abwehr und einem zunehmend verunsicherten Torhüter in der Partie gegen Lemgo: "Wir konnten ihm da nicht helfen."

Palicka eine Option in Kiel

Doch wie wichtig ein starkes Torhüter-Duo hinter einer soliden Abwehr ist, wissen die Löwen nicht erst seit dem Meister-Jahr, auch in der aktuellen Saison sind sie wieder das Team mit den wenigsten Gegentreffern. Und damit das so bleibt, soll Andreas Palicka nach seiner Meniskus-Operation spätestens zum Hinrunden-Knaller in Kiel am 21. Dezember wieder fit sein.

"Es sieht gut bei ihm aus. Diese Woche macht er noch Reha, nächste Woche soll er dann ins Mannschaftstraining einsteigen", berichtet Trainer Jacobsen. "Aber wir werden kein Risiko eingehen." Dass Lucas Bauer bis zum Gipfeltreffen an der Ostsee also noch ein paar Minuten Spielzeit vergönnt sein könnten, erscheint gar nicht so unrealistisch.