„In Mannheim gegen die Löwen – das wäre schwer für mich“

Uwe Gensheimer gehört auch bei Paris Saint-Germain zu den Leistungsträgern. Der Triumph in der Champions League ist das große Ziel des französischen Nobelklubs. © Klahn

Paris. Das neue Leben von Handballer Uwe Gensheimer spielt sich in Paris ab, genauer gesagt im 16. Arrondissement. Dort wohnt der gebürtige Mannheimer in der Nähe des Prinzenparks, nach 13 Jahren beim Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat er beim französischen Nobelklub Paris Saint-Germain eine neue Herausforderung gefunden - und fühlt sich dort rundum wohl, wie er im Interview verrät.

Herr Gensheimer, Ihr Französisch soll bereits sehr ordentlich sein. Hört man trotzdem den kurpfälzischen Dialekt heraus?

Uwe Gensheimer (lacht): Wahrscheinlich, ich vermute es sogar. Aber ich selbst höre das ja nicht. Das sollen also besser andere beurteilen.

Uwe Gensheimer Uwe Gensheimer wurde am 26. Oktober 1986 in Mannheim geboren. Das Handball-ABC erlernte der Weltklasse-Linksaußen beim TV Friedrichsfeld. 2003 wechselte er vom TVF zur SG Kronau/Östringen, aus der später die Rhein-Neckar Löwen wurden. Seit Juli 2016 spielt der Rechtshänder für den französischen Topklub Paris Saint-Germain. Gensheimer ist Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft und gewann mit der DHB-Auswahl 2016 Olympia-Bronze. Zum Handballer des Jahres wurde der Mannheimer 2011, 2012, 2013 und 2014 gewählt. 2013 gewann Gensheimer mit den Löwen den EHF-Pokal, 2016 holte er mit den Badenern die deutsche Meisterschaft.

Sie leben seit etwas mehr als zwei Monaten in Frankreich. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Gensheimer: Nach den Olympischen Spielen war alles ein bisschen hektisch, von Rio ging es direkt nach Paris. Aber meine Frau Sandra und ich haben uns mit unserem Sohn Matti mittlerweile eingelebt und fühlen uns sehr wohl. Ich wusste, dass in sportlicher Hinsicht eine große Herausforderung auf mich wartet, aber auch im Privatleben. Wir mussten alles neu organisieren, in einer neuen Stadt, einer neuen Kultur, einem neuen Land. Wir mussten uns umstellen, aber das ist uns bislang sehr gut gelungen.

Sie klingen rundum glücklich.

Gensheimer: Es läuft auch wirklich gut, nicht nur in sportlicher Hinsicht. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, das ist unglaublich schön. Wir hatten Glück mit der Wohnung, ich laufe oder fahre mit dem Fahrrad zur Trainings- und Heimspielhalle. Vom berüchtigten und dichten Pariser Verkehr bleibe ich insofern verschont.

Uwe Gensheimer auf dem Fahrrad zum Training, das bedeutet also: Sie bleiben unerkannt?

Gensheimer: Definitiv, ich kann mich frei bewegen. Es sei denn, ich mache einen auf Tourist am Sacré-Cœur und treffe ein paar Deutsche, die mich erkennen.

Wie schön ist diese Anonymität, die Sie in der Rhein-Neckar-Region nicht immer hatten?

Gensheimer: Sie ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt, den ich gerne mitnehme. Unerkannt mit meiner Familie durch Paris zu gehen, gibt mir zweifelsohne ein Freiheitsgefühl. Wenngleich mich das in der Heimat auch nicht sonderlich gestört hat, wenn ich in Mannheim oder Heidelberg angesprochen und um ein Foto oder Autogramm gebeten wurde.

Sie haben das Modelabel Uandwoo gegründet, Paris gilt als Stadt der Mode. Wann expandieren Sie Ihre bunten Socken?

Gensheimer (lacht): Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Erst einmal ging es darum, in Paris anzukommen. Diese Phase haben wir nun abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, Uandwoo in Paris publik zu machen.

Im Juni ging Ihr Lebenstraum in Erfüllung: Meister mit den Löwen. Wie bewerten Sie diesen historischen Erfolg rückblickend?

Gensheimer: Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Es war ein unfassbarer schöner Augenblick, endlich diesen Titel geholt zu haben. Für mich persönlich war dieser Erfolg nichts anderes als der perfekte Abschluss bei diesem für mich so besonderen Verein.

Sie sind also mit einem Hochgefühl durch den Sommer spaziert?

Gensheimer: Ich will es mal so sagen: Es war ein sehr aufregender Sommer. Die Meisterschaft mit den Löwen, der Umzug mit meiner Familie nach Paris, die Bronzemedaille mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen - das waren ganz schön viele Highlights und Eindrücke, die da in relativ kurzer Zeit auf mich eingeprasselt sind. Ich gebe zu, dass das nicht alles so leicht zu verarbeiten ist, andererseits habe ich darüber auch noch nicht so viel nachgedacht. Denn irgendwie steht als Handball-Profi alle drei Tage eine neue Aufgabe an - das nächste Spiel ist immer auch der nächste Höhepunkt. Es gilt, sich darauf zu konzentrieren.

Stehen Sie noch in Kontakt zu den Löwen?