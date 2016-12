„Kein Nachteil für die Löwen“

Applaus Richtung Löwen-Fans von Trainer Nikolaj Jacobsen. © Binder

Mannheim. Nikolaj Jacobsen wirkte irgendwie mental erschöpft. "Es ist gut, dass wir jetzt einen freien Tag haben und am Mittwoch gegen Lemgo wieder zuhause spielen", sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen nach dem 34:30 (18:13) über die TSV Hannover-Burgdorf. Keine Frage: Die vergangenen Wochen mit langen Reisen, schweren Spielen und der dauerhaften Frage nach seiner persönlichen Zukunft zehrten an den Kräften des Dänen. "Jetzt bin ich froh, dass es raus ist", meinte Jacobsen erleichtert. Ab Sommer 2017 wird er neben dem Handball-Bundesligisten auch die dänische Nationalmannschaft betreuen, 2019 verlässt der 45-Jährige dann die Löwen und wird sich auf seine Aufgabe beim Olympiasieger konzentrieren.

"Ich fühle mich nun nicht anders als vorher", sagte der Trainer in den Katakomben der SAP Arena und versuchte, im Gespräch mit dieser Zeitung jegliche Zweifel an der Praktikabilität solch einer Doppelfunktion zu widerlegen: "Natürlich kommt mehr Arbeit auf mich zu. Aber wenn ich das Nationalteam übernehme, stehen für mich keine Qualifikationsspiele an."

In der Tat ist die Qualifikation für die EM 2018 im nächsten Sommer abgeschlossen. Und für die WM-Endrunde 2019 ist Dänemark als Co-Gastgeber neben Deutschland gesetzt. "Ich kann mit der Nationalmannschaft also in Ruhe trainieren und habe keinen Druck. Über so viele Termine im Jahr reden wir ja sowieso nicht", meinte der Däne, der davon ausgeht, dass der Klub von seiner zukünftigen Tätigkeit sogar profitiert. "Durch meine Arbeit mit anderen Spielern werde ich dazulernen und die Löwen werden durch meine Aufgabe gewiss keinen Nachteil haben. Wenn Probleme gedroht hätten, wäre ich nicht Nationaltrainer geworden. Da ich weiterhin hier leben und arbeiten werde, hat also höchstens der dänische Verband einen Nachteil. Deswegen haben wir dort mit Henrik Kronborg einen sehr guten Co-Trainer installiert, der sich um viele Dinge vor Ort kümmern muss", sagte Jacobsen und flachste: "Ich werde ab und zu eine E-Mail schreiben, ansonsten aber wie gehabt für die Löwen arbeiten."

Im Januar 2018 und 2019 wird er zwar bei EM und WM weilen, in den vergangenen Jahren war der Trainer zu Jahresbeginn aber ohnehin nie bei den Löwen und verfolgte die Turniere als Fernseh-Experte: "Es ändert sich also nichts, zumal wir in Kronau dann ohnehin nur ein paar Leute im Training haben." Ähnlich sah es Kapitän Andy Schmid: "Das Thema Doppelfunktion wird mir zu heiß gekocht. In den Länderspielpausen sind noch drei Jungs hier. Die können alleine laufen oder in den Kraftraum gehen. Wir haben Nikolaj noch bis 2019 bei uns, das ist eine lange Zeit. Und es war doch klar, dass Nikolaj hier nicht noch als 60-Jähriger auf der Bank sitzt."

Seine Aufgabe als TV-Experte wird Jacobsen übrigens bei der WM 2017 ruhen lassen, auch Fragen zu seinen Plänen mit der dänischen Auswahl beantwortet er nicht - wohl aber zu den Löwen. Und mit denen war er am Samstag "zufrieden, denn wir konnten uns nur einen Tag auf Hannover vorbereiten".

Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Meister vom enttäuschenden Champions-League-Spiel in Zagreb zurückgekehrt, bei der unnötigen Niederlage in der kroatischen Hauptstadt hatte Jacobsen wie schon zuvor in Skopje zahlreiche Stammkräfte geschont. "Es war von Beginn an der Plan, dass Alexander Petersson und Kim Ekdahl du Rietz in diesen Begegnungen wenig spielen. Es war wichtig, dass sie gegen Hannover volle Pulle gehen konnten", sagte der Trainer, der sich mit Blick auf das Duell gegen die Niedersachsen bestätigt fühlen durfte. Ekdahl du Rietz (7 Tore) und Petersson (5) gehörten zu den entscheidenden Figuren in einem Spiel, das die Löwen nach 4:6-Rückstand (9.) und anschließender Abwehrumstellung auf eine 5:1-Deckung in den Griff bekamen. Zwischenzeitlich führte der Meister mit acht Treffern (23:15/35.), erst in der Schlussphase verkürzte Hannover zwei Mal auf drei Treffer. Aber Ekdahl du Rietz fand jeweils die Antwort. Hat der Trainer mit seinen Personalrochaden also alles richtig gemacht? "Soweit würde ich nicht gehen", scherzte Schmid, "denn dann hätten wir in Zagreb gewonnen."