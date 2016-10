Keine Experimente in Brest

Mannheim. Altmeister, Titelfavoriten, Starensembles, Dauergäste - in der Handball-Champions-League tummelt sich mittlerweile ein buntes Sammelsurium von Mannschaften, die sich zum großen Teil bestens kennen. Der HC Meshkov Brest, bei dem heute (17.30 Uhr MESZ/live bei Sky) die Rhein-Neckar Löwen antreten müssen, macht da eine kleine Ausnahme. Im vergangenen Jahr spielte der weißrussische Meister nach sieben Jahren Abwesenheit aus der Königsklasse noch in der untergeordneten Gruppe C, bahnte sich von dort aber den Weg ins Achtelfinale, wo erst gegen den späteren Titelträger Kielce Endstation war.

"Eine richtig gute Mannschaft"

Für Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen war das allerdings keine Überraschung. "Das ist eine richtig gute Mannschaft", sagt der Däne und plant im heutigen Auswärtsspiel an der polnischen Grenze deshalb auch keine Experimente. "Wir haben den kompletten Kader dabei und wollen die Punkte", sagt Jacobsen, der so lange wie möglich um Platz eins und zwei in Gruppe B mitspielen möchte. "Nur dann bekommt man vielleicht einen etwas einfacheren Gegner oder kann als Erster das Achtelfinale sogar ganz auslassen."

Deshalb sind Siege in der Fremde umso wichtiger, doch Jacobsen warnt vor dem heutigen Gegner. "Brest ist auf allen Positionen stark besetzt", verweist der Löwen-Coach auf den russischen Rückraumstar Pavel Atman oder Routinier Rastko Stojkovic am Kreis, der den Badenern seine 110 Kilo Kampfgewicht entgegenwerfen wird. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Rechtsaußen Rajko Prodanovic, der in der Saison 2013/2014 das Trikot der Löwen trug und die vergangenen beiden Spielzeiten beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged am Ball war.