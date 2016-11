Keine Zeit für Trauer

Hendrik Pekeler (rechts) steht mit den Löwen vor der nächsten schweren Aufgabe. © Binder

Frankfurt. Im Augenblick der ersten Enttäuschung richtete Hendrik Pekeler den Blick schon wieder nach vorne. Der Dauerstress und die vielen Partien, sie haben manchmal eben auch etwas Gutes. "Das Schöne nach so einer Niederlage ist doch, dass am Sonntag gegen Berlin gleich eine neue Aufgabe auf uns wartet", sagte der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen nach dem desillusionierenden 27:33 (16:17) in der Champions League gegen Vardar Skopje. Bei drei Punkten Rückstand auf den mazedonischen Meister verschwenden die Badener momentan keinen Gedanken mehr an den Gruppensieg. "Heute wäre eine Möglichkeit gewesen . . .", murmelte Trainer Nikolaj Jacobsen vielsagend.

Er weiß: Um tatsächlich Erster zu werden, hätte seine Mannschaft wohl einen Erfolg über das Star-Ensemble vom Balkan gebraucht. Doch gerade in der zweiten Halbzeit waren die Löwen mehr oder weniger chancenlos gegen einen Gegner, dessen Fokus ausschließlich der Champions League gilt und der in Frankfurt einen klaren Plan hatte. Die 5:1-Abwehr mit Timur Dibirow auf der Spitze tat den Löwen weh, Regisseur Andy Schmid kam nicht wie gewohnt zur Entfaltung und prompt produzierten die Badener viele Ballverluste und technische Fehler, die von Vardar eiskalt und abgezockt genutzt wurden. "In diesem Spiel haben wir erleben müssen, wie schnell Fehler bestraft werden. Wenn wir die Ballverluste weglassen, ist es ein Spiel auf Augenhöhe. So aber war es andersherum: Ball weg, pling, Tor", fasste Jacobsen die Begegnung treffend zusammen und hakte wie auch seine Spieler die Königsklasse ganz schnell ab.

"Wir wollten so lange wie möglich um Platz eins mitspielen. Uns war aber auch klar, dass das schwer wird. Vielleicht haben wir einfach nicht der personellen Ausstattung, um auch in diesem Wettbewerb ganz vorne dabei zu sein", sagte Kapitän Andy Schmid mit Blick auf den bekanntlich extrem schmalen Kader der Löwen, die seit Wochen von einem Spiel zum anderen hetzen und vor allem darauf bedacht sind, in der Bundesliga im Meisterschaftsrennen zu bleiben.

Neues Ziel Platz zwei

Damit das auch weiterhin gelingt, wollen die Badener nun "ein, zwei Tage die Beine hochlegen", wie es Schmid salopp formulierte. Oder anders ausgedrückt: Sie müssen so schnell wie möglich regenerieren, denn am Sonntag (15 Uhr) bekommt es der Titelverteidiger im Bundesliga-Topspiel gleich mit dem nächsten Hochkaräter zu tun. "Dass die Füchse so weit oben stehen, überrascht mich nicht. Berlin ist eine erstklassig besetzte Mannschaft. Mit Petar Nenadic haben die Füchse einen überragenden und torgefährlichen Mittelmann, dazu kommen Topleute auf allen anderen Positionen. Die Berliner sind ein ganz gefährlicher Gegner. Denn sie haben jetzt auch selbst verstanden, dass sie eine Topmannschaft sind", hat der verletzte Löwen-Schlussmann Andreas Palicka großen Respekt vor dem nächsten Gegner.

Nach seiner Meniskus-OP wird der Schwede auch dieses Duell nur als Zuschauer verfolgen, gegen Skopje hätten die Badener ihren zweiten etatmäßigen Keeper gut gebrauchen können. Der von einem Magen-Darm-Infekt geschwächte Mikael Appelgren kam überhaupt nicht in die Begegnung, auf der Bank saß nur Drittliga-Keeper Lucas Bauer. "Vielleicht wird Andreas auch etwas früher fit als gedacht", hofft Trainer Jacobsen, dass Palicka nur vier und keine sechs Wochen ausfällt.

In der Champions League wird er in diesem Jahr aber auf keinen Fall mehr zum Einsatz kommen, in Skopje und Zagreb müssen die Löwen 2016 noch ran. Zwei schwere Aufgaben, doch die Badener verfolgen nach dem Dämpfer am Donnerstag längst neue Ziele. "Platz eins haben wir nicht mehr in der eigenen Hand", sagte Pekeler: "Jetzt wollen wir unbedingt Zweiter werden."