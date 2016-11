Kettemann nur noch bei Löwen

Mannheim. Jennifer Kettemann (Bild) wird sich künftig in beruflicher Hinsicht auf die Rhein-Neckar Löwen konzentrieren und ihre Aufgabe beim Software-Riesen SAP aufgeben. Bislang arbeitete die Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten zu 55 Prozent beim deutschen Meister und zu 20 Prozent bei SAP, voraussichtlich ab dem 1. Dezember wird sie aber zu 75 Prozent ausschließlich für die Löwen tätig sein. Letztendlich ist diese Entscheidung ein logischer Schritt, denn um das Arbeitsvolumen beim Bundesligisten zu bewältigen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, reichten die 55 Prozent nicht aus.

"Ich habe mich zu Beginn meiner Tätigkeit bei den Löwen schon gefragt, ob das für mich so machbar ist. Nach einigen Monaten habe ich nun für mich festgestellt, dass die Arbeit bei den Löwen meine volle Aufmerksamkeit verlangt und ich auch für meine Tätigkeiten bei SAP mehr Zeit gebraucht hätte. So ist es die beste Lösung", sagte Kettemann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Abschied aus Frankfurt?

Unterdessen ist die Mannschaft heute schon wieder in der Champions League gefordert. Um 17.30 Uhr tritt der Meister bei Vardar Skopje an und will seine wohl letzte Chance im Kampf um den Gruppensieg ergreifen. Gegen den mazedonischen Meister kassierte der Bundesligist vor knapp einer Woche eine empfindliche 27:33-Heim-Niederlage - sofern man beim Auftritt vor der erneuten Geisterkulisse in Frankfurt überhaupt von einem Heimspiel sprechen kann.

Kettemann ist bemüht, für die kommende Saison eine andere Arena zu präsentieren. Sie weiß aber um die Vorgaben der Europäischen Handball-Föderation (EHF). "Mit der langfristigen Perspektive der Arena in Heidelberg werden wir der EHF eine weitere Option bieten, was einen Standort in der Rhein-Neckar-Region angeht. Ob wir eine Übergangslösung finden, bis die Halle in Heidelberg steht, kann ich nicht sagen. Hier werden wir aber erneut das Gespräch mit der EHF suchen", sagte die Managerin: "Der Standort Frankfurt ist schwierig für uns und weder der Fernsehsender Sky, die EHF als Verband noch wir als Klub haben ein Interesse an leeren Rängen." (Bild: Binder)