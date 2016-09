Leipzig plant die Sensation

Mannheim. Das 17:21 der Rhein-Neckar Löwen im Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt tat richtig weh, doch Rechtsaußen Patrick Groetzki wollte nach dem vierten Spieltag verständlicherweise noch nichts von einem größeren Schaden im Titelrennen wissen.

"Die Meisterschaft wird nicht in den direkten Duellen, sondern in den Spielen gegen die vermeintlich kleineren Klubs entschieden. Das hat man auch in der vergangenen Saison gesehen", sagte Groetzki nach der Heimniederlage gegen die Nordlichter und richtete den Blick deshalb gleich nach vorne. Denn schon heute (19 Uhr) geht es für die Badener beim SC DHfK Leipzig um Punkte - und die Ostdeutschen fallen genau in die von Groetzki beschriebene Kategorie.

Im mittlerweile zweiten Jahr bereichern die Leipziger die Handball-Bundesliga und haben einmal mehr den Klassenerhalt als erstes Ziel. Gegen den deutschen Meister rechnen sich die Grünen aber dennoch etwas aus. "Wir arbeiten an der Sensation", sagte DHfK-Trainer Christian Prokop der "Leipziger Volkszeitung", und Torhüter Milos Putera fügt an: "Wir wollen den Meister ärgern."

Starke Abwehr und "Feuer frei"

Wie das geschehen soll, steht ebenfalls schon fest, Leipzig will die gegen Flensburg so abschlussschwachen Löwen mit taktischen Varianten in der Abwehr immer wieder vor neue Aufgaben stellen und setzt laut Trainer Prokop im Angriff auf das Motto "Feuer frei". Um möglichst lange im Spiel zu bleiben, sollen in der stimmungsvollen Leipziger Arena auch die Fans mithelfen. 3500 Tickets sind bereits verkauft. Auf die Option, die Kapazität von 4300 auf 6000 Zuschauer zu erweitern, hat der SC verzichtet. Die gewohnt enge Halle soll zusätzliche Prozente aus dem Außenseiter herauskitzeln.

Was Coach Prokop allerdings Sorgen macht, ist die Ausgangsposition. "Nach der Niederlage gegen Flensburg werden die Löwen eine Reaktion zeigen", stellt sich Leipzig auf ein hungriges Rudel ein. Und wie die Badener reagieren können, wenn sie angeschlagen sind, mussten die Ostdeutschen bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison zur Kenntnis nehmen. Nachdem die Gelbhemden in Berlin verloren hatten und der Titel in Gefahr zu geraten schien, gab es am viertletzten Spieltag einen klaren 30:21-Erfolg der Badener in der Messestadt. th