Stuttgart. Die Rhein-Neckar Löwen schieben sich in der Handball-Bundesliga immer näher an den verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt heran. Mit dem 35:27 (16:14)-Erfolg beim TVB 1898 Stuttgart eroberte der Deutsche Meister gestern Abend Platz drei hinter der SG und dem THW Kiel, der sich gegen die TSV Hannover-Burgdorf zu einem 27:26 zitterte. Gegen die kampfstarken Schwaben benötigten die Löwen in der zweiten Halbzeit aber eine Leistungssteigerung, um die Weichen endgültig zu stellen. "Wir hatten einige starke Phasen, vor allem im Spiel 7 gegen 6 der Stuttgarter haben wir stark verteidigt. Dann ist der TVB noch mal herangekommen, weil wir einige Bälle leichtfertig weggeworfen haben. Aber insgesamt haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen", zog Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, eine erste Bilanz.

In der engen Scharrena im Bauch der Stuttgarter WM-Arena entwickelte sich vom Start weg ein temporeiches Derby, in dem nicht lange taktiert wurde. Beide Teams suchten ihre Chancen über den Gegenstoß und schnelle Ballpassagen, nach zehn Minuten hatten sich die Löwen mit einer 6:4-Führung einen kleinen Vorteil erspielt.

Nach einer Auszeit versuchte es Stuttgarts Trainer Markus Baur dann mit einem zusätzlichen Feldspieler, was aber zunächst völlig in die Hose ging. Dreimal trafen die Löwen - darunter auch Torhüter Andreas Palicka - ins verwaiste Gehäuse der Schwaben und es stand innerhalb kürzester Zeit 9:4 für den Deutschen Meister (15.). Ihrem Unmut über den taktischen Schachzug des eigenen Coaches machten die 2251 Fans mit ersten Pfiffen Luft, aber in der Folge wurden die TVB-Profis ballsicherer und kamen über das Spiel mit zwei Kreisläufern immer wieder zum Abschluss. Gleichzeitig ließen die Löwen im Angriff nun mehrmals klare Möglichkeiten aus, TVB-Torwart Johannes Bitter fischte einige Bälle der Löwen weg und die komfortable 14:9-Führung schmolz plötzlich auf ein mageres 14:13 zusammen (27.). "Es kommt auch immer darauf an, was für einen Tag Bitter erwischt", hatte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen noch vor dem Spiel gewarnt - und Bitter hatte einen Klasse-Tag erwischt. Erst Rafael Baena beendete die sechsminütige Torflaute der Löwen, die letztlich mit einem 16:14 in die Pause gingen.

Rhein-Neckar Löwen: Palicka (1), Appelgren (ab 52. Minute) - Sigurdsson (9), Baena (2), Groetzki (6) - Ekdahl du Rietz (4), Schmid (2), Petersson (3) - Guardiola (4), Pekeler (4), Mensah Larsen, Reinkind, Manaskov (nicht eingesetzt), Abt (nicht eingesetzt), Steinhauser (nicht eingesetzt). TVB 1898 Stuttgart: Bitter, Jerkovic (n.e.) - Schimmelbauer (1) Baumgarten (3), Schagen (3/2) - Schweikardt, Kraus (10), M'Bengue (1) - Celebi (3), Weiß (5), Coric, Lobedank, Orlowski (1), Kretschmer (n.e.). Strafminuten: Pekeler (2) - Weiß (4), Schimmelbauer (2), Coric (4), Lobedank (2). Beste Spieler: Bitter, Kraus - Sigurdsson, Groetzki. Zuschauer: 2251 (ausverkauft). Schiedsrichter: Lars Geipel/Marcus Helbig (Steuden/Landsberg).

Nach dem Wechsel bestraften die Badener das Überzahlspiel der Stuttgarter mit zwei weiteren Treffern ins leere Tor, das 18:14 durch Alexander Petersson war bis dahin bereits der fünfte Treffer, der auf diese Art und Weise fiel. Diesen Vorsprung verteidigten die Gelben nun mit aller Macht, klar absetzen konnten sich die Kurpfälzer dann erstmals mit zwei weiteren Treffern ins leere Tor. Dieses Mal war Stuttgart mit einer Zeitstrafe belegt worden und versuchte die numerische Unterzahl mit einem zusätzlichen Feldspieler auszugleichen. Sigurdsson und Abwehrchef Gedeon Guardiola ließen sich die Einwurfmöglichkeiten über das ganze Feld aber nicht entgehen - 16:22 (40.).

Doch die aufopferungsvoll kämpfenden Schwaben gaben sich natürlich noch lange nicht geschlagen. Richtig brenzlig wurde es sogar noch einmal als der TVB von 26:20 auf 26:24 verkürzte (48.). Nun war auch die Halle wieder da, doch die Löwen behielten in der hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf. Als Stuttgart auf 24:27 verkürzt hatte - immer wieder traf jetzt Ex-Weltmeister Mimi Kraus - antworteten die Badener mit einem 3:0-Lauf auf 30:24 (54.). Damit war die Entscheidung zugunsten des Meisters gefallen.