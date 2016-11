Löwen im Pokal nach Balingen

Wetzlar. Die Rhein-Neckar Löwen treten im Viertelfinale des DHB-Pokals beim Handball-Bundesliga-Rivalen HBW Balingen-Weilstetten an. Das ergab gestern Abend die Auslosung in Wetzlar vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Portugal. Die TSG Friesenheim erwischte als letzter verbliebender Zweitligist im Wettbewerb ein absolutes Traumlos. Die Pfälzer treffen auf den deutschen Rekordmeister THW Kiel. Außerdem empfängt Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt den EHF-Cup-Starter MT Melsungen, zudem bekommt es der SC DHfK Leipzig mit der TSV Hannover-Burgdorf zu tun. Gespielt wird das Viertelfinale am 14. Dezember, die vier Sieger qualifizieren für das Final Four in Hamburg, an dem die Löwen bislang neun Mal erfolglos teilnahmen.

"Ein Duell mit Friesenheim wäre uns natürlich noch lieber gewesen, aber nach Balingen ist es auch nicht ganz so weit. Wir sind in diesem Spiel der Favorit und wollen uns natürlich für die Endrunde qualifizieren", sagte Löwen-Kreisläufer Hendrik Pekeler. Auch der Sportliche Leiter Oliver Roggisch war mit der Auslosung zufrieden: "Wir wissen, dass uns ein Hexenkessel in Balingen erwartet und dürfen diesen Gegner nicht unterschätzen. Unser Ziel ist aber natürlich das Final Four in Hamburg, das ist doch klar."

Bereits am 10. Dezember müssen die Löwen nach Balingen reisen, dann sind sie beim kampfstarken Abstiegskandidaten in der Bundesliga gefordert und wollen keine Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft verlieren. Vier Tage später soll dann an gleicher Stelle die Qualifikation für die Pokal-Endrunde gelingen.