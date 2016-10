Löwen lassen letzten Biss vermissen

Am Mittwochabend waren Gedon Guardiola (li.) und Kristianstads Jerry Tollbring noch Gegner, in der nächsten Saison spielen dann beide für die Badener. © Binder

Mannheim. Bis in die Schlussminute ärgerte der schwedische Meister IFK Kristianstad am Mittwochabend die Rhein-Neckar Löwen, denkbar knapp mit 30:29 (17:13) setzten sich die Badener in der Champions League gegen die Schweden durch und mit fünf Treffern führte Jerry Tollbring die Torschützenliste der Skandinavier an. Ab der kommenden Saison wird der 21-jährige Linksaußen, der als eines der größten Talente auf seiner Position gehandelt wird, dann für mindestens drei Jahre im Löwen-Trikot auf Torejagd gehen, wie der deutsche Meister gestern bestätigte.

Den Trip Kristianstads nach Deutschland nutzen die Löwen, um mit Tollbring alles klar zu machen und auch die ersten Fotos für die gestern verbreitete Mitteilung zu schießen. "Jerry ist ein sehr interessanter Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist", freute sich Trainer Nikolaj Jacobsen über die Verpflichtung des zehnfachen Nationalspielers.

"Aufgehört, Handball zu spielen"

Situation in der Königsklasse Nach vier Partien in der Champions League stehen die Löwen derzeit mit fünf Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis auf Rang drei der Gruppe B. Die Badener könnten aber schon am Sonntag auf Rang vier verdrängt werden, wenn sich Pick Szeged beim HC Vardar Skopje durchsetzen sollte. Die nächste Aufgabe in der Königsklasse hat es für die Löwen in sich: Am 23. Oktober muss der Deutsche Meister zum Titelverteidiger KC Vive Kielce nach Polen. Das nächste Champions-League-Heimspiel steigt am 10. November in Frankfurt gegen Zagreb.

Abgesehen von der personellen Weichenstellung, die zugleich den Abschied von Dejan Manaskov am Saisonende bedeutet, wird Coach Jacobsen Kristianstad dagegen nicht in besonders guter Erinnerung bleiben. "Wir hatten den Gegner im Griff und haben dann in den letzten zehn Minuten aufgehört, Handball zu spielen", monierte der Däne nach der erneuten Zitterpartie in der Frankfurter Arena, nachdem zwei Wochen zuvor schon das Spiel gegen Celje (31:30) fast noch gekippt wäre.

"So eine Schlussphase müssen wir uns sparen und solche Mannschaften klarer besiegen", forderte der Meister-Trainer, war allerdings ratlos, als es um die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Auftritten in der Liga und in der Königsklasse ging. "Warum dass passiert, kann ich mir auch nicht erklären", hatte Jacobsen nicht zuletzt die Niederlage in Brest im Hinterkopf.

"Wir machen zu viele Fehler, die auf diesem Niveau gleich bestraft werden", schmeckten Abwehrchef Gedeon Guardiola vor allem die erneut zu zahlreichen Gegentreffer nicht, in der Defensive wurde einmal mehr nicht mit der nötigen Bissigkeit und Härte gearbeitet, die man von den Löwen in der Bundesliga kennt. Also doch ein Einstellungsproblem, wie Spielmacher Andy Schmid andeutete?

Der Kapitän sah in Sachen Engagement jedenfalls noch Luft nach oben. "Jeder von uns muss da noch ein paar Prozent drauflegen", sagte der Schweizer, der auch keine Ausreden gelten lassen wollte. "Ich habe keine Lust, immer darüber zu reden, dass wir einen kleinen Kader haben. Wir haben zu wenig investiert, deswegen wurde es eng."

Den wieder nur 1312 Zuschauern in der Fraport-Arena wurde also erneut ein Krimi geliefert, die Nachfrage nach etwas mehr Glanz dürfte in der Main-Metropole allerdings etwas größer sein. Oliver Roggisch sah hier einen deutlichen Zusammenhang. "An den Zuschauerzahlen sind wir nicht ganz unschuldig. Mit so einer Leistung haben wir es auch nicht verdient, vor vollem Haus zu spielen", sprach der Sportliche Leiter Klartext. "Wir sind Profis und müssen liefern. Alle sollten sich Gedanken machen", erwartet der ehemalige Nationalspieler am Sonntag (15 Uhr, SAP Arena) gegen Göppingen wieder einen anderen Auftritt.