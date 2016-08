Löwen nach Erlangen

Stuttgart. Die Rhein-Neckar Löwen treten im Achtelfinale des DHB-Pokals beim Bundesliga-Aufsteiger HC Erlangen an. Das ergab die Auslosung gestern in Stuttgart. Die Begegnung findet am 26. Oktober statt. Zweitligist TSG Friesenheim bekommt es ebenfalls auswärts mit dem Ligarivalen SG Bietigheim zu tun. Die Pfälzer hatten in der ersten Runde, die im Final-Four-Modus ausgetragen wurde, sensationell den Bundesligisten VfL Gummersbach aus dem Wettbewerb geworfen und zuvor gegen den Drittligisten Longericher SC gewonnen. Die Löwen hielten sich erwartungsgemäß gegen den Drittligisten TV Hochdorf und den Zweitligisten TuS Ferndorf schadlos.

"Erlangen ist ein gutes Los, zumal die Anreise recht kurz ausfällt", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen. Trainer Nikolaj Jacobsen konnte ebenfalls mit der Auslosung leben: "Es hätte schlimmer kommen können, auch wenn ein Heimspiel besser gewesen wäre." Sollten die Badener in Erlangen gewinnen, steht am 14. Dezember das Viertelfinale an. Das Final Four wird am 8. und 9. April ausgetragen, bereits neun Mal seit 2006 kehrten die Badener ohne Pokalsieg aus Hamburg zurück.

"Wir sind die beiden letzten Male nur knapp im Halbfinale gescheitert und kommen unserem Ziel also näher", scherzte Trainer Jacobsen zuletzt im Interview mit dieser Zeitung: "Natürlich wollen wir wieder nach Hamburg zum Final Four." mast