Löwen nehmen zehnten Anlauf

Balingen. Die Rhein-Neckar Löwen feiern im nächsten Frühjahr ein etwas zwiespältiges Jubiläum: Am 8./9. April sind sie zum nunmehr zehnten Mal beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal dabei und wollen dort eine weitere verbleibende Leerstelle im Briefbogen schließen, denn bei den bisherigen neun Anläufen in der Hansestadt gingen die Badener bislang leer aus - eine fast schon traumatische Negativserie.

Die Badener qualifizierten sich am Mittwochabend mit einem souveränen 32:25 (17:10)-Viertelfinal-Erfolg beim HBW-Balingen-Weilstetten für Hamburg. Vor dem deutschen Meister hatten bereits der SC DHfK Leipzig, Rekordmeister THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt das Ticket für das Final Four gelöst.

"Wir sind dabei und versuchen es jetzt eben zum zehnten Mal", sagte Oliver Roggisch nach den 60 Minuten und der Sportliche Leiter der Löwen freute sich über den Auftritt seines Teams. "Die Mannschaft war mit viel Spielfreude dabei und hat gezeigt, dass sie unbedingt noch mal nach Hamburg will." Die Löwen sorgten bereits auf dem Spielberichtsbogen für eine kleine Überraschung, denn neben Mikael Appelgren bot Trainer Nikolaj Jacobsen wieder Andreas Palicka im Tor auf.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka (ab 52.) - Sigurdsson (2), Pekeler (4), Groetzki (1) - Ekdahl du Rietz (6), Schmid (7), Petersson (6) - Guardiola (2), Mensah Larsen (1), Baena (2), Reinkind (1), Manaskov, Steinhauser, Abt (n.e.). HBW Balingen-Weilstetten: Johanesson, Mrkva (ab 11.) - Nothdurft , Wagner (2), Hausmann (6/2) - Strobel (4), Kolodziej (1), Friedrich (6) - Dominikovic, Kunkel, Foth (3), Stegefelt (2), Flohr (1). Strafminuten: Foth (2), Hausmann (2), Wagner (2) - Sigurdsson (2). Beste Spieler: Appelgren, Schmid, Petersson - Friedrich, Strobel. Zuschauer: 2290. Schiedsrichter: Lars Geipel/Marcus Helbig (Steuden/Landsberg). - Nächstes Spiel: Löwen HC Erlangen (Samstag., 19 Uhr, SAP Arena

Der Schwede musste sich vor vier Wochen einer Mensikus-OP unterziehen und war früher als gedacht wieder mit von der Partie. Alexander Petersson, der beim 33:28-Ligaerfolg am vergangenen Samstag an gleicher Stelle noch wegen Nackenproblemen geschont wurde, meldete sich ebenfalls zurück und steuerte gleich zwei Treffer zur frühen 4:0-Führung bei. Der Auftritt des Linkshänders war symptomatisch für die Dynamik, die der Meister im Angriff und in der Abwehr von Beginn an an den Tag legte. Gegen das druckvolle Rückraumspiel der Löwen fand Balingen in den verschiedensten Abwehrformationen kein Mittel, bis zum 10:4 hatte auch Spielmacher Andy Schmid bereits seinen vierten Treffer erzielt.

Starker Rückhalt Appelgren

Zudem konnten sich die Gelbhemden vom Start weg auf Keeper Appelgren verlassen, der am Samstag erst spät auf Touren gekommen war, nun aber immer wieder spektakulär zur Stelle war. Bis zum Halbzeitpfiff hatte der Schwede acht Paraden vorzuweisen, gleich dreimal scheiterten die Schwaben vom Siebenmeterpunkt am Löwen-Rückhalt. Auch deshalb konnten sich die Badener immer deutlicher absetzen. Beim 15:7 (25.) waren es nicht weniger als acht Treffer Vorsprung, Hendrik Pekeler hatte ins leere Tor des HBW getroffen, die es gegen Ende der ersten Halbzeit mit einem zusätzlichen Feldspieler versuchten. Doch auch mit diesem taktischen Kniff war dem Favoriten nicht beizukommen. Die Abwehr war schnell genug auf den Beinen, der Ball landete noch zwei weitere Male im verwaisten Balinger Kasten. In die Halbzeit gingen die Löwen mit einem komfortablen 17:10-Vorsprung. In der gefürchteten "Hölle Süd" herrschten maximal lauwarme Temperaturen.

Petersson mit Platzwunde

Erklärtes Ziel war es nun, die Schwaben nicht wie noch am Samstag wieder in die Partie zurückzuholen und auch dieser Plan ging auf. Das frühe 19:10 (32.) sorgte für klare Verhältnisse, die Löwen mussten allerdings noch zwei herbe Verluste hinnehmen: Abwehrchef Gedeon Guardiola brummte nach einem Schlag auf den Kopf ordentlich der Schädel und der Spanier blieb fortan auf der Bank (36.). Noch schlimmer erwischte es Petersson, der nach einem Wurfversuch blutüberströmt vom Platz musste. Die Platzwunde an der Stirn wurde noch in der Kabine genäht (42.). Der Sieg der Löwen geriet allerdings nicht mehr in Gefahr, in der 52. Minute konnte sogar Keeper Palicka sein Comeback auf dem Feld geben.