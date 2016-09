Löwen sind auf den Geschmack gekommen

Da die Löwen in Szeged durchweg mit sieben Feldspielern agierten, kam auch Rafael Baena zu viel Einsatzzeit. © dpa

Mannheim. Wenn Nikolaj Jacobsen auf die Ambitionen der Rhein-Neckar Löwen in der Champions League angesprochen wird, muss der Trainer der Badener nicht lange überlegen. "Der wichtigste Titel wird in der Bundesliga vergeben und da verdienen wir unser Geld", betont der Däne. Nachdem in der Champions League in den vergangenen beiden Spielzeiten aber jeweils schon im Achtelfinale Schluss war, soll es für den deutschen Meister allerdings auch in der Königsklasse vorangehen. "Wir wollen es schon einen Schritt besser machen als im Vorjahr", bestätigt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann vor dem ersten Heimspiel gegen RK Celje morgen Abend (18.30 Uhr) in der Frankfurter Fraport Arena. "Das muss das Ziel sein."

Wie das gelingen kann, steht dagegen auf einem anderen Blatt. Am elegantesten wäre es natürlich, als Erster der Gruppe B das Achtelfinale gleich auslassen zu können oder als Zweiter den Top-Teams aus Gruppe A wie Barcelona, Kiel, Flensburg, Veszprem oder Paris zunächst aus dem Weg zu gehen. "Wenn das nicht klappt, ist es dann fast egal, ob man in der Vorrunde Dritter, Vierter oder Fünfter wird", blickt Coach Jacobsen auf die "Brocken" in der anderen Gruppe der Königsklasse.

Eine Woche Pause für Mensah

Deshalb scheinen die Löwen von Beginn an zu schauen, was möglich ist. Auch der Ankündigung, beim Auftakt in Szeged bislang hoch belastete Spieler wie etwa Patrick Groetzki zu schonen, folgten keine Taten. Die Badener spielten beim 28:28 in Ungarn mit ihren Stammkräften, den Ausfall von Mads Mensah Larsen, dem wegen einer Sehnenreizung in der Schulter eine Woche Ruhe verordnet wurde, kompensierte der deutsche Meister mit dem konsequenten Einsatz eines siebten Feldspielers. "Das hilft uns, Kraft zu sparen", meinte Jacobsen, dessen Team sich so weniger in direkten Duellen Mann gegen Mann aufreiben musste, sondern mit einem zweiten Kreisläufer eher in den Kleingruppen agieren konnte.

Das tat auch Spielmacher Andy Schmid sichtlich gut, der nach zuletzt eher unterdurchschnittlichen Auftritten nun in Szeged mit sieben Treffern seine eigenen Freiräume besser nutzen konnte und nicht zuletzt immer wieder Hendrik Pekeler oder Rafael Baena an der Linie sehenswert einsetzte.

Gegen Celje soll nun der erste Sieg in der Champions League her. "Das ist der Plan", sagt Jacobsen, warnt aber zugleich vor dem slowenischen Meister, der immer wieder heimische Talente auf Top-Niveau bringt. "Wer Zagreb schlägt, den muss man auf der Rechnung haben", verweist der Löwen-Trainer auf das jüngste 30:28 Celjes gegen die Balkan-Rivalen aus der kroatischen Hauptstadt.

Gespielt wird am Mittwoch wie die komplette Vorrunde in Frankfurt. "In der Gruppenphase macht die SAP Arena aus terminlichen und wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn", begründet Geschäftsführerin Kettemann, die in dieser Frage vor allem nach Heidelberg schaut. Dort soll bis 2018 bekanntermaßen eine Multifunktionshalle fertiggestellt werden. "Das wäre für uns tatsächlich eine sehr gute Alternative im Herzen der Region. Dahin gehen auch unsere Planungen."