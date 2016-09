Löwen sind gewarnt

Mannheim. Der Start verlief erfolgreich, vielleicht sogar besser als erwartet: Beim 29:20 über den Pokalsieger SC Magdeburg zum Auftakt der Handball-Bundesliga-Saison präsentierten sich die Rhein-Neckar Löwen trotz schwieriger Vorbereitung mit einigen verletzungsbedingen Ausfällen in guter Verfassung.

Am heutigen Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1) muss der Meister nun beim Aufsteiger HSC Coburg ran, der Sportliche Leiter Oliver Roggisch hofft auf den nächsten Sieg: "Es gibt Trainer, die mögen keine gute Frühform. Meinetwegen können wir die Verfassung aus der Partie gegen Magdeburg beibehalten - aber davon können wir leider nicht ausgehen."

Sensation in Melsungen

Klar ist, dass die Löwen als Favorit nach Coburg fahren und alles andere als ein Sieg überraschend wäre. Auch wenn Trainer Nikolaj Jacobsen zu bedenken gibt, dass ein Aufsteiger nicht unbedingt der Wunschgegner im ersten Auswärtsspiel sei - und wohl auch nicht im ersten Heimspiel. Denn sensationell unterlag die MT Melsungen, Tabellenvierter der vergangenen Saison, dem HSC am ersten Spieltag in eigener Halle. "Ich habe das Spiel im Liveticker verfolgt und konnte lange Zeit nicht glauben, was ich da sah. Dieses Ergebnis ist für uns vielleicht gar nicht so schlecht", sagt Löwen-Kreisläufer Hendrik Pekeler und glaubt, dass nun niemand mehr den HSC unterschätzen wird.

Das passierte den Löwen aber auch in der vergangenen Saison kein einziges Mal, Ausrutscher gegen die vermeintlich Kleinen blieben aus. "In meinem ersten Jahr haben wir Spiele in Erlangen oder beim Bergischen HC verloren. Das ist uns in der vergangenen Runde nicht passiert", sieht Jacobsen einen Entwicklungsschritt bei seiner Mannschaft: "Mein Team hat verinnerlicht, dass jedes Spiel in der stärksten Liga der Welt eine echte Herausforderung ist."

Keine Frage: Gehen die Badener die Begegnung mit der nötigen Ernsthaftigkeit an, werden sie das Spiel gewinnen. Der Grundstein für den Erfolg soll wieder in der Abwehr gelegt werden. "Wenn es uns in dieser Saison häufiger gelingt, den Gegner bei 20 Toren zu halten, werden wir viele Spiele gewinnen", spricht Jacobsen aus Erfahrung. Denn in der vergangenen Runde war es allen voran die exzellente Defensive, die den Weg Richtung Meisterschaft ebnete.

Möglicherweise bietet sich in Coburg sogar die Möglichkeit, dem lange verletzten Harald Reinkind wieder etwas mehr Spielpraxis zu verschaffen. "Er braucht noch ein bisschen mehr Tempo", sagt Jacobsen über den Norweger: "Aber gegen Magdeburg hat Harald gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist."