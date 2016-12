Löwen suchen nach dem Gleichgewicht

Balingen. Wolfgang Strobel, Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten, gab sich bereits vor der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen keinen Illusionen hin. "Die Mannschaft, die darüber entscheidet, wie diese Partie ausgeht, sind allein die Löwen", nahm der ehemalige Kreisläufer der Schwaben nicht nur die Außenseiterrolle naturgemäß an, sondern machte damit auch klar: Nur wenn die Badener den "Galliern von der Alb" etwas zugestehen, wird sich die Chance für eine Überraschung ergeben. Und beim 33:28-Erfolg des deutschen Meisters in der Balinger "Hölle Süd" war der Tabellen-Dreizehnte tatsächlich näher dran, als er zuvor wohl hoffen durfte - zum Leidwesen der Löwen, die bis in die Schlussphase hart um die zwei Punkte kämpfen mussten.

"Das hätten wir uns wirklich einfacher machen können", blickte auch Kreisläufer und Abwehr-Hüne Hendrik Pekeler auf den aufreibenden Arbeitstag auf der Zollernalb zurück und spielte dabei vor allem auf die Phase unmittelbar vor der Halbzeit an. Die Löwen lagen mit 15:9 in Front (24.), hatten die Partie unter Kontrolle, fingen sich dann aber bis zur Halbzeit einen 2:6-Lauf ein, der die 2350 lautstarken HBW-Fans wieder so richtig in Stimmung brachte. "Und dann hatten wir genau das Spiel, das wir nicht wollten", wäre auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen etwas weniger Nervenkitzel deutlich lieber gewesen.

Auch nach dem Seitenwechsel konnte der Meister die Partie nicht beruhigen, weil wie schon gegen Lemgo die Abwehr und Torhüter Mikael Appelgren nach dem starken Start hinter ihren Möglichkeiten blieben. Die verletzungsbedingt dezimierten Balinger sorgten dagegen beispielsweise mit dem quirligen Spielmacher Falk Kolodziej aus dem Drittliga-Team (3 Tore) immer wieder für Überraschungsmomente.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Bauer (n.e.)- Sigurdsson (8/4), Baena (2), Groetzki (5) - Ekdahl du Rietz (6), Schmid (6/1), Reinkind (2) - Guardiola , Pekeler (2), Mensah Larsen (2), Petersson (n.e.), Manaskov (n.e.), Steinhauser (n.e.), Abt (n.e.). HBW Balingen/Weilstetten: Mrkva, Johannesson; Foth (2), Wagner (1), Flohr, Hausmann (5/1), Friedrich (9), Nothdurft (1), Kolodziej (3), Strobel (4), Stegefeld (3/1), Dominikovic, Remmlinger, Dangers. Strafminuten: Nothdurft (2) - Pekeler (2). Beste Spieler: Hausmann, Friedrich - Ekdahl du Rietz, Groetzki. Zuschauer: 2350 (ausverkauft). Schiedsrichter: Michael Kilp/Christoph Maier (Oberursel/Steinbach).

Bis zum 26:25 der Löwen (48.) blieb Balingen so auf Tuchfühlung, dann rettete einmal mehr die individuelle Klasse im Angriff den Badenern die wichtigen Zähler: Kim Ekdahl du Rietz traf dreimal in Folge, Balingens bester Werfer, Lars Friedrich (9), konnte nur einen Treffer dagegensetzen und der Favorit setzte sich so über 29:26 (54.) und 31:26 (58.) entscheidend ab. In dieser Phase war nun auch Keeper Appelgren zur Stelle und verhinderte sogar zweimal den Ausgleich.

Am Mittwoch das nächste Duell

"Ich hab ihm gesagt, dass er vorher nichts halten muss, wenn er dann die entscheidenden Bälle kriegt", flachste Matchwinner Ekdahl du Rietz, der nach seinem Einsatz in der ersten Halbzeit in der Schlussphase wieder für Mads Mensah Larsen von der Bank kam und mit der nötigen Frische nicht zu halten war.

"Da hat es sich dann wieder sicher angefühlt", blickte der Schwede auf die entscheidenden Minuten zurück. Ausgerechnet gegen Balingen-Weilstetten geht es nun am Mittwoch (20.45 Uhr/live in Sport1) gleich noch einmal, wenn auf der Alb das Viertelfinale im DHB-Pokal ansteht. Was dann besser laufen muss, um zum zehnten Mal das Ticket für das Final-Four-Turnier zu lösen, ist den Löwen nach der Erfahrung vom Samstag klar.

"Wir müssen einfach mehr Konstanz in unser Spiel bekommen", fordert Keeper Appelgren. Vornehmlich wird es auch darum gehen, nochmals alle Reserven zu mobilisieren, um Schwächephasen wie vor dem Seitenwechsel zu vermeiden. "Viele Mannschaften sehnen die WM-Pause herbei, einige Spieler sind ausgelaugt", machte beispielsweise Hendrik Pekeler den Kräfteverschleiß dafür geltend, dass gerade in der Abwehr die Beine nicht immer so schnell wollten, wie es der Kopf vorgab.

Zuletzt ging das mit Blick auf die starken Angriffsleistungen noch immer gut, bis zum Gipfeltreffen in Kiel am 21. Dezember werden sich die Löwen aber über alle Mannschaftsteile stabilisieren müssen, um nicht traurig unter dem Weihnachtsbaum sitzen zu müssen. Im Tor soll dann auch wieder Andreas Palicka als Alternative bereit stehen, die Pause für Alexander Petersson am Samstag (Nackenprobleme) war dagegen nur eine Vorsichtsmaßnahme.