Mehr Kosten, mehr Strapazen

Mannheim. Handball-Bundesliga zum Mittagsessen? Die Meinungen über die neuen Anwurfzeiten gehen bei den Fans und Klubs auseinander. Auch bei den Rhein-Neckar Löwen, die momentan das Für und Wider abwägen. "Wir begrüßen die Einführung von festen Spieltagen sehr. Fans, Sponsoren und auch Vereine können nun besser planen, was die Spieltermine angeht", sagt Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zunächst einmal. Fest steht: Mit dem neuen Fernsehvertrag zwischen der Handball-Bundesliga und dem Pay-TV-Sender Sky sowie der ARD zieht zur Saison 2017/2018 tatsächlich Planbarkeit in der zweitwichtigsten deutschen Ballsportart ein, nachdem zuletzt praktisch nur montags keine Partie anstand.

Höherer Reiseetat

Im Programmplan des Bezahlsenders Sky spielt "König" Fußball allerdings die entscheidende Rolle. Handball-Bundesliga-Spiele am Dienstag oder Mittwoch (Champions League im Fußball) waren damit ausgeschlossen. Donnerstags wird nun Handball in vier Begegnungen parallel zur 19-Uhr-Partie der Fußball-Europa-League gespielt und am Samstag (Bundesliga-Fußball) erst um 20.30 Uhr - aber nur im Ausnahmefall. Am Sonntag regiert ab 15.30 Uhr ebenfalls die Fußball-Bundesliga, weshalb nur ein Handballspiel um 15 Uhr ausgetragen wird. Vier Partien starten um 12.30 Uhr - und das könnte für die Löwen zum Problem werden.

Termine und TV ab 2017/2018 Spiele am Donnerstag: vier Begegnungen um 19 Uhr. Spiele am Sonntag: vier Begegnungen um 12.30 Uhr, eine Partie um 15 Uhr. Ausweichtermin: Samstag um 20.30 Uhr. Berichterstattung Sky: Der Bezahl-Sender Sky plant, alle neun Partien pro Spieltag zu übertragen. Das Minimum liegt bei fünf Spielen. Außerdem wird darüber nachgedacht, die 12.30-Uhr-Partien am Sonntag in einer Konferenz zu zeigen. Zudem strahlt der seit dem 1. Dezember frei empfangbare Kanal Sky News HD vier Partien aus. Berichterstattung ARD: Die ARD zeigt vier Spiele pro Saison. Zwei Bundesliga-Toppartien, ein Halbfinale sowie das Endspiel der Pokalendrunde Final Four sind im Ersten zu sehen. Berichterstattung Dritte Programme: Acht weitere Spiele werden in den dritten Programmen der ARD gezeigt. Zusammenfassungen: In der ARD-Sportschau am Sonntag soll regelmäßig über die Bundesliga berichtet werden. mast

"Bei Konzerten an einem Samstagabend in der SAP Arena werden wir individuell klären müssen, ob durch die Umbauarbeiten ein Spieltermin von 12.30 Uhr am Folgetag überhaupt realisiert werden kann", sagt Kettemann, die außerdem einen höheren Reiseetat für die kommende Saison einplant: "Tagesfahrten können wir bei einem Anwurf um 12.30 Uhr praktisch nicht mehr durchführen." Soll heißen: Spielen die Löwen um diese Uhrzeit in Melsungen oder Erlangen, wird daraus künftig eine Reise mit Übernachtung - und das kostet entsprechend mehr Geld

EHF äußert sich schwammig

Die größten Befürchtungen haben die Löwen allerdings mit Blick auf die vielen Termine im europäischen Wettbewerb, schließlich findet die Champions League mit ihren unglaublichen 14 Vorrundenspielen häufig auch samstags statt. "Klar ist, eine Bundesliga-Begegnung an einem Donnerstagabend und ein Champions-League-Spiel am folgenden Samstag sind für uns eigentlich nicht akzeptabel und wären ein deutlicher Rückschritt, auch was die Belastung der Spieler angeht", stellt Kettemann klar.

Diese Zeitung wollte deshalb von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) wissen, wie sie die Fixierung der Bundesliga auf zwei feste Tage bewertet, inwieweit das die Terminierung der Champions League in Zukunft beeinflusst, ob der Verband vielleicht sogar Rücksicht auf die Bundesliga nimmt und möglicherweise selbst feste Spieltage vorgeben wird.

Auf diese Fragen antwortete EHF-Wettbewerbsmanager Markus Glaser gemeinsam mit der Pressestelle des Verbandes in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wenn es darum geht, einen europaweiten Wettbewerb wie die Champions League zu organisieren, muss die EHF bei allen Entscheidungen die gesamte TV-Situation im Blick haben. Natürlich ist die deutsche Liga mit drei Teilnehmern ein wichtiger Faktor in dieser Hinsicht, aber gleichzeitig muss man die Spielpläne der übrigen Handball-Ligen, deren Fernseh-Verträge und die Verfügbarkeit der Mannschaften für internationale Partien berücksichtigen", heißt es im Schreiben an diese Zeitung.

Zudem, so gibt Glaser weiter zu bedenken, habe man die Situation, dass viele Vereine in Arenen spielen, die ihnen nicht gehören und daher im Wettbewerb mit anderen Sportarten oder Events stehen, wenn es um die zeitliche Verfügbarkeit der Hallen geht: "Und dieser Umstand wird auch weiterhin einen Einfluss auf die Ansetzung von Spielterminen haben."

Es sieht also nicht danach aus, dass die deutschen Champions-League-Starter mit viel Entgegenkommen aus der EHF-Zentrale rechnen können . . .