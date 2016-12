Meisterleistung im Gipfel

In der zweiten Halbzeit war Löwen-Torwart Andreas Palicka fast nicht zu überwinden. Der Schwede zeigte insgesamt 15 Paraden. © Klahn

Kiel. Nikolaj Jacobsen lehnte sich entspannt an eine Wand und genoss diesen großartigen Augenblick, diese außergewöhnliche Leistung seiner Mannschaft. "Ich bin einfach nur stolz auf meine Jungs", sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen nach der Machtdemonstration des deutschen Handball-Meisters beim THW Kiel. Das Spitzenspiel an der Ostsee gewannen die abgezockten Badener mit 29:26 (16:14) und setzten ein dickes Ausrufezeichen im Titelrennen. "Über das gesamte Spiel gesehen waren wir die bessere Mannschaft", meinte Kim Ekdahl du Rietz - und lag damit goldrichtig.

Zum Helden der Löwen wurde ausgerechnet einer, der bis 2015 noch das Trikot der Norddeutschen getragen hatte: Torwart Andreas Palicka. Er erhielt überraschend den Vorzug vor Stammkeeper Mikael Appelgren und überragte mit 15 teils spektakulären Paraden. "Ich muss meinem Trainer Nikolaj Jacobsen danken, dass er mir hier das Vertrauen geschenkt hat. Ich bin nach meiner Verletzung ja noch nicht so lange wieder fit", sagte der Schwede nach einem "besonderen Spiel".

Hohes Tempo

: Wolff (2), Wiencek (2), Zeitz (2), Bilyk (2) - Schmid (2), Mensah Larsen (2), Ekdahl du Rietz (4). Beste Spieler: Wiencek, Duvnjak - Palicka, Ekdahl du Rietz, Petersson, Schmid.

In einer atemberaubenden Anfangsphase drückten beide Mannschaften gleich aufs Tempo, mit dem offensiven Hochgeschwindigkeits-Handball hatten die zwei Abwehrreihen erst einmal erhebliche Probleme. Die Löwen waren sofort mittendrin in diesem packenden Duell, sie legten das 4:2 (4.) durch Alexander Petersson vor. Der Isländer traf, Ekdahl du Rietz auch - und Andy Schmid glänzte als kluger Taktgeber.

Mit zunehmender Spieldauer verbesserten sich die Löwen dann auch in der Deckung, der THW spielte die individuelle Klasse von Domagoj Duvnjak und die Wurfgewalt von Marko Vujin aus - und wurde dann von den Badenern überrascht. Nach einer Auszeit stellte Jacobsen auf eine offensive 3:3-Deckung um, die den Norddeutschen sofort erhebliche Probleme bereitete. Aus einem 10:10 machte der Meister ein 13:10 (23.), der Kieler Trainer Alfred Gislason reagierte umgehend auf die badische Abwehrformation und brachte in Ballbesitz einen siebten Feldspieler. Das Thema offensive Deckung hatte sich somit für den Titelverteidiger wieder erledigt, noch dazu bekam er gegen Ende der aufregenden ersten Halbzeit auch ein paar Probleme im Angriff.

Schmid erzielte nach Kempa-Anspiel von Patrick Groetzki zwar das 14:12 (28.), aber Kiel glich eine Minute vor dem Seitenwechsel zum 14:14 aus, ehe es richtig turbulent wurde. Zunächst kassierte THW-Torwart Andreas Wolff wegen Meckerns eine Zeitstrafe, Hendrik Pekeler traf für die Löwen und auf der Gegenseite parierte Palicka überragend gegen Duvnjak. Sofort ging es wieder in die andere Richtung und Gudjon Valur Sigurdsson traf Sekunden vor der Pause zum 16:14 für die Löwen. Was für ein furioses Ende - doch das war längst noch nicht alles. Palicka traf ins verwaiste Kieler Tor direkt nach dem Seitenwechsel zum 17:14 (31.), ehe Ekdahl du Rietz seine zweite Zeitstrafe kassierte. Appelgren parierte eine Minute später den Siebenmeter von Vujn, Kiel glich trotzdem zum 18:18 (35.) aus. Keine Frage: In diesem Spiel war einfach alles drin. Dramatik, Spannung, Weltklasse-Handball - und die Löwen schlugen nach dem Ausgleich zurück. "Wir wussten, dass wir hier ein Riesenspiel zeigen müssen, um zu gewinnen - und das haben wir geschafft", freute sich Jacobsen, der auf alle personellen und taktischen Ideen seines Kollegen Gislason immer die bessere Antwort hatte.

Ekdahl du Rietz erzielte in Unterzahl und bei angezeigtem Zeitspiel aus zehn Metern die 21:20-Führung für den Meister (42.), der in diesem intensiven Duell stets die Ruhe behielt und sich auf Palicka verlassen konnte. "Seine Leistung war der Schlüssel zum Sieg", meinte Ekdahl du Rietz und legte mit einem Lächeln nach: "Bei mir lief es aber auch nicht schlecht und Alex Petersson war ebenfalls ganz gut." Als die Schlussviertelstunde angebrochen war, riss Schmid die Begegnung endgültig an sich, während bei THW-Star Duvnjak immer mehr die Kräfte schwaden. Prompt fiel den Kielern fast gar nichts mehr ein.