Mit den Kräften am Ende

Eine der Stützen in der Nationalmannschaft: Hendrik Pekeler. © dpa

Mannheim. Den freien Sonntag verbrachte Hendrik Pekeler mit Freundin Johanna und Töchterchen Fine Sophia gemeinsam mit der Familie von Mannschaftskollege Andreas Palicka. Eine kleine Feier stand an, denn dessen Tochter Elsa hatte Geburtstag. "Es hat gut getan, mal keinen Ball in der Hand gehabt zu haben", sagte der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen, der im Januar noch mehr Zeit für seine Familie haben wird. Denn die Handball-Weltmeisterschaft findet ohne ihn statt.

Belastung hinterlässt Spuren

"Nach langer und gründlicher Überlegung habe ich den Entschluss gefasst, auf die WM im Januar zu verzichten. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich gerne für Deutschland spiele und wir eine tolle Mannschaft mit einem starken Zusammenhalt haben", sagte Pekeler im exklusiven Gespräch mit dieser Zeitung und erklärte seine Gründe: "2016 war ein sensationelles Jahr für mich bei den Rhein-Neckar Löwen und der Nationalmannschaft. Aber die immense körperliche und mentale Belastung mit Europameisterschaft, Olympischen Spielen, Champions League, Bundesliga und Pokal ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich spüre, dass ich eine Pause brauche, um auch in Zukunft noch auf hohem Niveau Handball spielen zu können."

Hendrik Pekeler Hendrik Pekeler wurde am 2. Juli 1991 in Itzehoe geboren und spielt seit der Saison 2015/2016 für die Rhein-Neckar Löwen. Der Handball-Nationalspieler lebt zusammen mit Freundin Johanna und Tochter Fine Sophia in Malsch. Mit den Löwen wurde der Kreisläufer 2016 deutscher Meister. Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt der Rechtshänder bislang 62 Länderspiele und wurde im Januar Europameister. Im August folgte Olympia-Bronze. Pekeler begann seine Karriere beim THW Kiel (bis 2010). Über den Bergischen HC (2010-2012) und den TBV Lemgo (2012-2015) kam er zu den Löwen.

Der 25-Jährige hat Bundestrainer Dagur Sigurdsson bereits über seine Entscheidung informiert und ihm gesagt, "dass ich nur im Notfall zur Verfügung stehe, wenn auf meiner Position ein personeller Engpass entstehen sollte. Ob er mich für den 28er-Kader nominiert, ist aber allein seine Entscheidung." Nach der Weltmeisterschaft in Frankreich steht Pekeler der Nationalmannschaft aber wieder zur Verfügung.

Der WM-Verzicht ist für die DHB-Auswahl fraglos ein schwerer Schlag. Pekeler gehört zu den Säulen des Teams und trug mit starken Leistungen zum überraschenden EM-Triumph und zum Gewinn der olympischen Bronzemedaille bei. Bei den zwei Erfolgen gehörten auch Martin Strobel und Christian Dissinger zum Team, beide Nationalspieler fassten zuletzt aber ähnliche Entscheidungen wie Pekeler. Aufgrund der zu hohen Belastung möchte Strobel nur noch im Notfall für Deutschland spielen, nach vielen Verletzungen hatte Dissinger bereits im September verkündet, sich auf seine Aufgaben beim Bundesligisten THW Kiel zu konzentrieren und bis Sommer 2017 eine Pause in der Nationalmannschaft einlegen zu wollen.

Klar ist: Pekelers WM-Verzicht dürfte den Löwen nicht ungelegen kommen, sie brauchen auch im kommenden Jahr mit ihrem kleinen Kader frische und fitte Spieler, um im dreifachen Titelrennen aus Bundesliga, Pokal und Champions League zu bleiben. Zunächst steht jedoch schon am morgigen Mittwoch (19 Uhr/SAP Arena) die nächste Aufgabe an, es geht gegen Pekelers Ex-Klub: den TBV Lemgo.

"Ich möchte nicht davon sprechen, dass das für uns ein Pflichtsieg werden muss. Das wäre respektlos gegenüber dem Gegner. Aber klar ist, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und müssen", sagte der Kreisläufer, den die bisherige Saison des Abstiegskandidaten an seine letzte Spielzeit (2014/2015) bei den Ostwestfalen erinnert: "Gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart und Minden hat Lemgo mit Pech verloren und auch im Heimspiel gegen Balingen gab es eine Niederlage. Diese Punkte fehlen jetzt - und wenn solche Spiele verloren gehen, ist das selten ein gutes Zeichen."

Für die Wende soll Lemgo aus Löwen-Sicht natürlich nicht in Mannheim sorgen - und damit die Überraschung ausbleibt, will Pekeler seine Chancen konsequenter nutzen als zuletzt beim 34:30 über die TSV Hannover-Burgdorf. Schon auf dem Weg in die Kabine musste er sich da ein paar nicht ganz ernst gemeinte Vorwürfe von Klub-Kollege Kim Ekdahl du Rietz anhören.

"Ich habe vor dem Spiel gesehen, dass ,Peke' in dieser Saison erst vier Bälle verworfen hat. Und dann passiert ihm das gegen Hannover gleich zwei Mal", sagte der Schwede und lachte. Auch der Rückraumspieler wird im Januar übrigens viel Freizeit haben. Schon vor zwei Jahren erklärte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Der Grund? Die Belastung!