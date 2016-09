Mit der Wucht einer Walze

Nur in der Anfangsphase mussten Hendrik Pekeler und die Rhein-Neckar Löwen Schwerstarbeit verrichten. © Vignon

Coburg. Schon nach 43 Minuten lächelte Nikolaj Jacobsen. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen wusste: Hier und heute geht nichts mehr schief. Zu stark war seine eigene Mannschaft, zu schwach Aufsteiger HSC Coburg. Der deutsche Meister lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 23:12 in Front, am Ende feierte er in der Handball-Bundesliga einen ungefährdeten 31:19 (15:10)-Erfolg. "Wir waren in der Anfangsviertelstunde zu lässig", monierte Jacobsen, der aber mit dem Gesamt-Auftritt ebenso zufrieden war wie Kreisläufer Hendrik Pekeler: "Mit zwölf Toren Differenz werden hier nicht viele gewinnen."

In einer wilden Anfangsphase gelang es den Löwen zunächst nicht, die Begegnung in die gewünschten Bahnen zu lenken. Zwar führte der Meister 3:1 (4.), blieb danach aber sechs Minuten ohne eigenen Treffer. Der aufopferungsvoll kämpfende Aufsteiger, der am ersten Spieltag mit einem Sieg beim EHF-Cup-Starter MT Melsungen für eine Überraschung gesorgt hatte, glich zum 3:3 (7.) und 5:5 (11.) aus.

Ohne Aggressivität

Coburg: Kulhanek, Krechel - Hagelin, Wucherpfennig, Kelm, Weber (1), Lex (1), Kellner, Coßbau (5/1), Riehn, Büdel (2/1), Harmandic (1), Lilienfelds (1), Kirveliavicius (8). Löwen: Palicka, Appelgren (n.e.) - Sigurdsson (7), Pekeler (3), Groetzki (5) - Ekdahl du Rietz (4), Schmid (6/6), Petersson (2) - Guardiola, Baena (2), Mensah Larsen (1), Reinkind (1), Manaskov, Steinhauser. Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski Zuschauer: 3264 Strafminuten: Hagelin (2), Lex (2) - Petersson (2), Guardiola (4), Mensah Larsen (2) Beste Spieler: Kirveliavicius - Sigurdsson, Groetzki

Bei den Löwen passte zu diesem Zeitpunkt nur wenig zusammen, in der Abwehr fehlte die gewohnte Aggressivität und im Angriff ließ Gudjon Valur Sigurdsson zwei dicke Möglichkeiten liegen. Symptomatisch für die badische Anfangsphase war ein Pass von Kim Ekdahl du Rietz an den Unterschenkel von Andy Schmid. Coburg kam in Ballbesitz, schaltete blitzschnell um und traf zum 6:5 (11.). Zu allem Überfluss holte sich in dieser Szene auch noch Alexander Petersson eine Zeitstrafe ab.

Doch nun legte nicht der euphorisierte Aufsteiger noch weiter zu, sondern der Meister schlug eiskalt und mit der 5:1-Deckung zurück. "Mit dieser Umstellung haben wir den Gegner zu leichten Fehlern gezwungen. Die 5:1 war der Schlüssel zum Sieg", sagte Pekeler.

Trainer Jacobsen brachte außerdem Rafael Baena und Mads Mensah Larsen, aus einer Co-Produktion dieses Duos fiel das 9:7 (17.) für die Badener. Das 10:7 besorgte Mensah Larsen selbst, beim 11:7 (21.) glänzte er erneut mit Übersicht und einem Anspiel auf Patrick Groetzki. Danach leistete sich der Däne aber fünf Fehlwürfe in Serie.

Dennoch: Von Minute zu Minute wurde der Respekt der Coburger vor der nun deutlich stabiler agierenden Deckung größer. Immer wieder kam der Meister nun über den Gegenstoß und die zweite Welle zu einfachen Toren. Aus Respekt war bei Coburg innerhalb weniger Augenblicke Angst geworden, anschließend folgte die pure Verzweiflung im Angriff. Mit einem 9:1-Lauf machten die Löwen aus einem 5:6-Rückstand (11.) innerhalb von 13 Minuten eine 14:7-Führung (24.). Erst gegen Ende der ersten Halbzeit ließ der Supercup-Gewinner ein wenig nach, er nahm aber immer noch ein komfortables 15:10 mit in den zweiten Durchgang.

Coburg erzielte den ersten Treffer nach dem Seitenwechsel und agierte anschließend vier Minuten in Überzahl. Erst musste Gedeón Guardiola runter, dann folgte Mensah Larsen. Doch zu Toren kamen nur die Löwen, natürlich über den Gegenstoß und die zweite Welle - ruckzuck führte der Meister 20:11 (38.) und fuhr mit der Wucht einer Walze über den bemitleidenswerten Aufsteiger hinweg. Immer wieder war jetzt Sigurdsson erfolgreich, die zwei Fehlwürfe zu Spielbeginn waren längst vergessen - von nun an ging es nur noch um die Höhe des Sieges.