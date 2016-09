Mit gutem Gefühl zum Gipfeltreffen

Philipp Müller (r.) foult Alexander Petersson und sieht Rot. © Vigneron

Melsungen. Nach einer im doppelten Sinne heißen Handball-Schlacht freute sich Nikolaj Jacobsen, endlich in der Pressekonferenz zu sitzen. "Ich bin sehr glücklich, dass es hier auch einen kühlen Raum gibt", scherzte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, die zuvor in der Sauna namens Rothenbachhalle das schon traditionell hitzige Duell bei der MT Melsungen mit 30:26 (14:12) gewonnen hatten und nun bestens für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (17 Uhr) gegen Spitzenreiter und Vize-Meister SG Flensburg-Handewitt gerüstet sind.

"Wir gehen mit einem guten Gefühl in diese Begegnung. Denn wir haben eine starke Melsunger Mannschaft 60 Minuten lang auf Abstand gehalten und gewonnen, obwohl wir nicht unser bestes Spiel gezeigt haben", sieht Rechtsaußen Patrick Groetzki noch Steigerungspotenzial beim Meister.

In der Tat machten die Löwen ein "gutes, aber kein super Spiel", wie Jacobsen sagte: "Zufrieden bin ich aber dennoch." Und das aus gutem Grund: In der zurückliegenden Saison hatten die Badener bei den Nordhessen eine von nur vier Bundesliga-Niederlagen kassiert. "Wir haben es diesmal besser gemacht und mehr mit dem Kopf gespielt", freute sich der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, dass sich die Badener nicht auf die "Guerilla-Taktik" der Melsunger einließen. Soll heißen: Der Meister nahm den Kampf zwar an, ließ sich in diesem intensiven Abnutzungskampf aber nicht von den Emotionen leiten und auch nicht auf das Niveau des Gegners hinunterziehen, sondern agierte in den entscheidenden Augenblicken mit der Cleverness und Klasse eines Titelverteidigers. Nur kurz nach der Roten Karte (19.) gegen den Melsunger Philipp Müller, der Alexander Petersson rüde niederstreckte, ließen sich die Löwen von der Hektik anstecken, dann schalteten sie wieder in den Meister-Modus. Dennoch, so gab Roggisch zu bedenken, müssen sich die Badener steigern, wenn sie auch gegen Flensburg gewinnen wollen: "Wir brauchen die gleiche kämpferische Leistung wie in Melsungen, müssen aber weniger Fehler machen."

Reinkinds Form steigt an

Trainer Jacobsen geht sogar noch einen Schritt weiter und verlangt nichts anderes als ein "Riesenspiel" seiner Mannschaft, um die Norddeutschen zu besiegen. Und er wird auch wieder einen Andy Schmid in Bestform brauchen - so wie in Melsungen in den letzten 20 Minuten. "Da hat er dann angefangen, gut zu spielen. Vorher war er nicht so überragend", meinte Jacobsen und wollte im achtfachen Torschützen nicht den alleinigen Sieggaranten sehen, sondern hob auch Harald Reinkind hervor. Nach dreimonatiger Verletzungspause findet der wurfgewaltige Norweger immer besser seinen Rhythmus, drei blitzsaubere Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren mehr als nur ein Indiz für einen Formanstieg. "Wenn Harald aus neun, zehn Metern hochsteigt und trifft, macht es uns das Leben leichter. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", weiß Jacobsen, dass er auf die Qualitäten des Linkshänders nicht verzichten kann.

Gerade gegen die defensivstarken Flensburger könnte Reinkind mit seinen Raketen aus dem Rückraum ein wichtiger Faktor werden. Die Löwen peilen gegen den ebenfalls mit drei Siegen in die Saison gestarteten Vize-Meister auf jeden Fall zwei Punkte an, Roggisch stellte schon in Melsungen unmissverständlich klar: "Unser Ziel ist es, alle 17 Heimspiele zu gewinnen." In der vergangenen Saison klappte das fast, nur eine Mannschaft nahm aus Mannheim die Punkte mit: Flensburg.