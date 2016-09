Mit viel Willen zum ersten Sieg

Der beste Werfer der Löwen, Kim Ekdahl Du Dietz (links), lässt sich für seine sieben Tore vom Kollegen Alexander Petersson feiern. © Binder

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Frankfurt. Zweites Spiel in der Königsklasse, zweites Herzschlagfinale. Doch im Gegensatz zum 28:28 beim Champions-League-Auftakt in Szeged fuhren die Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend im ersten Heimspiel gegen den RK Celje die volle Punktzahl ein. Bis das 31:30 (16:15) feststand, nahmen die Löwen die gerade einmal 1200 Zuschauer in der Frankfurter Fraport-Arena allerdings auf eine gehörige emotionale Achterbahnfahrt mit.

"Leider haben wir es versäumt, die Sache schon früher klar zu machen", blickte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen auf die nervenaufreibenden 60 Minuten zurück, in denen die Gastgeber am Ende sogar einen Drei-Tore-Rückstand aufholen mussten. "Aber auch wenn zwischenzeitlich die Konzentration etwas gefehlt hat, können wir mit dem Auftakt in der Königsklasse zufrieden sein", meinte der Coach, was Kapitän Andy Schmid bekräftigte. "Wir werden so lange wie es geht versuchen, auf Platz eins zu gehen."

Fehler werden hart bestraft

Die Löwen spielten, wie schon in Szeged, von Beginn an mit dem siebten Feldspieler und agierten in dieser Variante zunächst auch durchaus variabel. Sehenswerte Anspiele an den Kreis von Regisseur Schmid wechselten mit trockenen Würfen aus dem Rückraum, die immer wieder Kim Ekdahl du Rietz erfolgreich abfeuerte. Dabei vergaßen die Badener aber auch die Außenpositionen nicht, wobei gerade hier einige Möglichkeiten liegen gelassen wurden. Dem Spielverlauf auf der Anzeigetafel schadete das aber zunächst nichts: Von 7:5 setzten sich die Löwen auf 10:5 ab (15.). Wieder hatte Ekdahl du Rietz getroffen, Celje nahm die erste Auszeit, um den Lauf der Löwen zu stoppen.

Das gelang allerdings nur bedingt. Über 12:7 (20.) und 14:9 (24.) hielten die Gelbhemden den 20-fachen slowenischen Meister sicher auf Distanz. In der Schlussphase der ersten Halbzeit fabrizierte die Jacobsen-Sieben dann allerdings zu viele Fehler im Angriff, was Celje vor allem mit Blick auf das gähnend leere Tor des deutschen Meisters immer wieder ausnutzte. Allein der sichere RK-Keeper Ivan Gajic traf zunächst zweimal über das gesamte Feld ins ungeschützte Löwen-Netz, insgesamt versenkte Celje den Ball bis zur Pause fünfmal ins leere Tor, das die Löwen zugunsten eines siebten Feldspielers entblößt hatten. Auch deshalb ging es nur mit einem 16:15-Vorsprung in die Kabinen, gefühlt waren die Gelben eigentlich weitaus überlegener. "Da haben wir es Celje wirklich zu einfach gemacht", blickte Kreisläufer Hendrik Pekeler auf die ersten 30 Minuten.

Nach dem Wechsel zogen die Badener das Tempo dann wieder deutlich an, der Lohn war ein 22:17 (35.), das allerdings auch nicht lange Bestand haben sollte, weil Abwehrchef Gedeon Guardiola eine Zeitstrafe gegen ihn mit einem Meckern quittierte, was ihm zwei zusätzliche Minuten auf der Bank einbrachte. Celje nutzte die vierminütige Überzahl mit einem 5:0-Lauf vom 24:22 zum 24:27 (46.). "Das waren natürlich zu viele Gegentore. Das hat uns weh getan", sagte Jacobsen, der mit einer Auszeit reagierte und danach im klassischen 6:6 spielen ließ. "Das war genau die richtige Entscheidung", beurteilte Nationalspieler Pekeler die taktische Umstellung, die den Löwen wieder mehr Stabilität verlieh. Innerhalb von nur vier Minuten waren die Gelben wieder im Rennen, Sigurdssons Tempogegenstoß bedeutete den 27:27-Ausgleich (50.).

Der deutsche Meister überstand dann noch eine weitere Zeitstrafe gegen die eigene Bank (52.), Patrick Groetzkis Treffer zum 30:29 bedeutete die erneute Wende in dieser verrückten Partie (57.). Und weil Ekdahl du Rietz (7 Tore) wie auf der Gegenseite Miha Zarabec (ebenfalls 7 Tore) einen Sahnetag erwischt hatte, gingen die Löwen mit einem 31:30 in die letzten 80 Sekunden. Ein technischer Fehler Celjes brachte dann nochmals Ballbesitz, den die Löwen souverän verwalteten