Nächster Zittersieg der Löwen

Frankfurt. Als die 60 Minuten in der Frankfurter Fraport-Arena endlich vorbei waren, blickte Mikael Appelgren unter das Hallendach und pustete dann tief durch. Mit 30:29 (17:13) hatte sich der Torwart der Rhein-Neckar Löwen und sein Team gegen seine schwedischen Landsleute vom IFK Kristianstad gerade so ins Ziel gerettet. Wieder einmal musste in der Champions League bis zum Schluss gezittert werden, obwohl die Badener schon klar geführt hatten. Doch "Hauptsache gewonnen", war am Mittwochabend nicht das Motto beim Deutschen Meister. Auch Oliver Roggisch fand klare Worte. "Natürlich war das kein super Spiel von uns, aber so einen Vorsprung muss man dann auch mal ins Ziel bringen", sagte der Sportliche Leiter der Löwen. "Das ist total ärgerlich, da muss in der entscheidenden Phase von jedem einfach mehr Engagement kommen", war der ehemalige Nationalspieler ebenso wenig begeistert wie die nur 1312 Zuschauer in Frankfurt-Höchst.

Späte erste Führung

Schon im ersten Durchgang kamen die Löwen sehr spät in Schwung. Gleich zu Beginn hatte Kristianstad die effektiveren Rückraumschützen, während die Badener wie etwa Harald Reinkind oder Mads Mensah Larsen auf den Halbpositionen einfach zu viele Versuche benötigten, um erfolgreich zu sein. Das hatte auch damit zu tun, dass die Löwen sich unvorbereitete Würfe nahmen, in der Abwehr waren sie dagegen viel zu zahm. Immer wieder kamen die IFK-Schützen an der Neun-Meter-Linie relativ unbedrängt zum Abschluss. Die Quittung war ein ständiger Rückstand gegen die Schweden, erst Patrick Groetzkis Tempogegenstoß zum 7:6 (13.) bedeutete die erste Löwen-Führung.

Rhein-Neckar Löwen: Palicka, Appelgren (bei einem Siebenmeter und ab 51.) - Manaskov (3), Pekeler (2), Groetzki (4) - Mensah Larsen (4), Schmid (8/3), Reinkind (5) - Guardiola (1), Ekdahl du Rietz (1), Petersson (1), Baena (1), Abt (n.e.), Steinhauser (n.e.), Sigurdsson (n.e.). IFK Kristianstad: Simic, Larsson (n.e.) - Tollbring (5/4), Lipovac (2), Sörensen - Gudmundsson (4), Jonsson (2), Lagergren (2) - Henningsson (4), Hanisch (1), Moen Nilsen (3), Arnarsson (4), Hallen (1), Larsson (1). Zeitstrafen: Guardiola (2), Petersson (2), Reinkind (2) - Arnarsson (2), Lipovac (2), Gudmundsson (4), Jonsson (2), Lagergren (2). - Beste Spieler: Schmid - Gudmundsson. - Zuschauer: 1312. - Schiedsrichter: Pavicevic/Raznatovic (Montenegro).

Um auf zwei Tore davonzuziehen, benötigte der Deutsche Meister dann eine Überzahlsituation (11:9, 19.). Die 6:0-Abwehr agierte in der Folge etwas offensiver, richtig befreien konnten sich die Gelbhemden aber erst in den letzten drei Minuten vor dem Seitenwechsel.

Zweimal Kapitän Andy Schmid vom Siebenmeterpunkt und aus dem erweiterten Gegenstoß machte aus dem 13:11 ein 16:13 (29.). Praktisch mit dem Halbzeitpfiff nutzte Kim Ekdahl du Rietz dann die bereits vierte Überzahlsituation zum 17:13-Halbzeitstand. Allzu überzeugend war der Auftritt der Löwen bis dahin aber keinesfalls.

Der zweite Abschnitt gestaltete sich zunächst ebenfalls eher verhalten. Die Löwen hielten den schwedischen Meister letztlich zwar auf Distanz, doch der letzte Biss fehlte irgendwie - vor allem in den Eins-gegen-Eins-Situationen in der Abwehr. "Das ist normalerweise unsere große Stärke", betonte Roggisch, auch Abwehrchef Gedeon Guardiola räumte ein: "Das ist nicht die Abwehr, die wir normalerweise in der Bundesliga spielen."

So blieb Kristianstad auf Tuchfühlung, im Angriff sorgte lediglich Schmid für einige individuelle Glanzpunkte. Die Vier-Tore-Differenz hatte so lange Bestand, mit einem 3:0-Lauf zum 28:22 (50.) sorgten die Löwen dann für die vermeintliche Vorentscheidung.

Sechs-Tore-Führung verspielt

In der nun etwas aktiveren 5:1-Abwehr gelangen endlich Ballgewinne und einfache Tore über den Gegenstoß. Aber die Badener waren einmal mehr nicht in der Lage, den Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen. Kristianstad war mit einem 4:0-Lauf plötzlich bis auf 28:26 dran (56.) und auch der Doppelschlag durch Rafael Baena und Hendrik Pekeler sorgte nicht für die nötige Beruhigung. Wieder antwortete der schwedische Meister und kam bis auf 30:29 heran. Nach einer Auszeit gelang es den Löwen dann immerhin die letzten 58 Sekunden unbeschadet herunterzuspielen.

Auch Trainer Nikolaj Jacobsen konnte mit dieser Vorstellung natürlich nicht zufrieden sein. "Bis zum 28:23 haben wir eigentlich gut gespielt, aber zwei Tore in den letzten zehn Minuten sind in so einer Situation natürlich viel zu wenig. Mit so einer Leistung müssen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, ob wir in der Gruppenphase Erster oder Zweiter werden können", meinte der Löwen-Coach.