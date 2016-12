Palicka, der Held ohne Holzbeine

Andreas Palicka bekam ein "komisches Gefühl", als er die Ex-Kollegen im Videostudium analysierte. Offenbar hatte der Löwen-Torhüter aber ganz genau hingeschaut. Der 30-Jährige war gegen die Kieler alles andere als unbeweglich. © Binder

Kiel. Irgendwann mussten auch die treuen Handball-Fans des THW Kiel ein bisschen lächeln. Denn das, was sie da sahen, konnten sie einfach nicht glauben. Ein Mann, der von 2008 bis 2015 ihr schwarz-weißes Trikot trug und dann weggeschickt wurde, verpasste ihnen praktisch im Alleingang einen schweren Rückschlag im Titelrennen: Andreas Palicka. Der Schlussmann trägt seit diesem Sommer das Trikot der Rhein-Neckar Löwen - und ausgerechnet er trieb die Norddeutschen am Mittwoch zur Verzweiflung. Der Ex-Kieler war es, der seinem neuen Verein mit 15 Paraden einen 29:26 (16:14)-Erfolg bescherte.

Rechtzeitig wieder in Form

"Das Torwartduell ist wichtig, wenn man in Kiel gewinnen will. Denn der THW hat das beste Gespann der Welt. Deshalb musste ich auch ein paar Bälle wegnehmen", sagte der 30-Jährige in ruhigem Ton und untertrieb gewaltig. Denn der Schwede nahm nicht nur ein paar Bälle weg, sondern zeigte nichts anderes als eine Weltklasse-Leistung, die eigentlich jeder auf der anderen Seite erwartet hatte: 2015 holte der THW Olympiasieger Niklas Landin, 2016 kam Europameister Andreas Wolff dazu.

Jahresabschluss in Magdeburg An ein üppiges Weihnachtsfest ist bei den Rhein-Neckar Löwen nicht zu denken. Bereits am Montag (15 Uhr) muss der Meister zum Jahresabschluss beim heimstarken SC Magdeburg ran. "Dort müssen wir gewinnen, sonst sind die zwei Punkte in Kiel nichts wert", stellt Kapitän Andy Schmid klar. Zwei Mal trafen die Löwen und der SCM in dieser Saison bereits aufeinander, es jubelten jeweils die Badener. Das Bundesliga-Hinspiel und im Supercup gewann der Meister gegen den Pokalsieger.

Doch das Gipfeltreffen der Handball-Bundesliga entschied keiner der beiden Torwart-Giganten. Dieses Spiel war der Abend des Andreas Palicka, der beim THW einst jahrelang im Schatten von Thierry Omeyer stand. "Meinen Ruf als Nummer zwei wurde ich damals irgendwann nicht mehr los. Es war egal, was ich gemacht habe", sagte der Neu-Löwe vor wenigen Wochen im Gespräch mit dieser Zeitung. Als Omeyer 2013 dann den Verein verließ, bildete Palicka mit Johan Sjöstrand das Kieler Torwart-Gespann - und beide standen trotz guter Statistiken dauerhaft in der Kritik.

"Ich habe Johan 2013 vom ersten Tag an gesagt: Du warst in Barcelona, du warst in Flensburg. Aber was hier passieren wird, hast du noch nicht erlebt. Wir müssen zusammenhalten, wir sind die Nachfolger von Omeyer. Da ist es egal, was wir machen. Man wird uns immer mit ihm vergleichen und es wird viel Blödsinn über uns erzählt werden", sagte Palicka, der sich vom THW aber stets bestens unterstützt fühlte: "Man kann an diesem Beispiel allerdings sehen, wie sehr Medien einen kaputtmachen können, wenn man diese Berichterstattung zu nah an sich rankommen lässt. Ich habe eher darüber gelacht."

2015 war aber trotzdem für ihn an der Ostsee Schluss. Der Mann aus Lund ging nach Dänemark zu Aalborg, trägt nun jedoch das Löwen-Trikot und wurde prompt zum Helden von Kiel. "Ich muss mich bei meinem Trainer Nikolaj Jacobsen bedanken, denn ich war ein paar Wochen verletzt. In den vergangenen beiden Partien habe ich ein wenig Spielpraxis bekommen, aber es lief nicht", blickte Palicka in der Stunde des Triumphes auf schwierige Tage zurück und scherzte: "Ich hatte zwei richtige Holzbeine."

In Kiel präsentierte sich der Torwart jedoch alles andere als steif. "Am Montag im Training hat sich mein Körper wieder so angefühlt, wie er sollte", meinte der Keeper, für den die Rückkehr an die Ostsee etwas "Besonderes" war: "Beim Videostudium hatte ich ein komisches Gefühl. Zum ersten Mal habe ich Spieler analysiert, die jahrelang meine Kollegen waren. Aber mit dem Anpfiff waren alle Gefühle und Emotionen weg."

Trainer Jacobsen verriet, die Idee mit Palicka schon länger im Kopf gehabt zu haben. Die Verletzungspause des Torhüters brachte ihn zuletzt aber ein wenig ins Grübeln: "Ihm fehlte ein bisschen die Spielpraxis. Aber am Dienstag habe ich ihm gesagt, dass er von Beginn an spielen wird. Da habe ich ein Strahlen in seinem Gesicht gesehen."

Ähnlich glücklich sah nach dem Coup in Kiel auch der Trainer aus. In personeller Hinsicht hatte Jacobsen mit der Entscheidung für Palicka alles richtig gemacht, alle taktischen Varianten seines Kollegen Alfred Gislason liefen zudem ins Leere. Die Löwen spielten variabler, schneller und waren beweglicher. Oder anders ausgedrückt: Jacobsen hatte sein Team glänzend eingestellt, er überrumpelte die Kieler zwischenzeitlich sogar mit einer 3:3-Abwehr und hatte auch den siebten THW-Feldspieler im Griff.

"Mit der 3:3 haben wir in der vergangenen Saison sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor etwa einer Woche haben wir damit angefangen, diese Variante mal wieder ein bisschen zu trainieren", grinste Jacobsen und freute sich diebisch, dass die Überraschung gelang: "Diese Abwehr war ein entscheidendes Ding. Da haben die Kieler viel Kraft gelassen."

In der Tat rieb sich THW-Superstar Domagoj Duvnjak in den Eins-gegen-eins-Duellen auf, prompt ging ihm gegen Spielende die Luft aus. Im Gegensatz zu Löwen-Superhirn Andy Schmid, der stets nur im Angriff eingesetzt wird und in der Schlussphase die entscheidenden Tore warf. Keine Frage: Die Badener zeigten eine abgezockte, eine titelreife Vorstellung.

"Hier habe ich zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, als Meister zu spielen", versuchte Schmid den souveränen Auftritt seiner Mannschaft zu erklären: "Wir waren frech, befreit und eiskalt. Diese Schale soll uns keiner wegnehmen, wir agieren mit einem anderen Selbstverständnis."

Und zu diesem gehört es, auch in Kiel gewinnen zu wollen, gewinnen zu können. "Wir waren die bessere Mannschaft", sagte Palicka - was nicht zuletzt ihm, dem verlorenen und vielleicht auch unterschätzten THW-Sohn lag.