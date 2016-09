Patzer von historischem Ausmaß 

Mannheim. Die Enttäuschung war riesig, das Versagen im Angriff historisch: Nur einmal in der bisherigen Bundesliga-Geschichte der Rhein-Neckar Löwen fabrizierten die Badener einen vergleichbaren Tiefstwert wie nun beim 17:21 (7:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt im vermeintlichen Spitzenspiel des Wochenendes. In den Statistiken musste man dabei bis in den November 2012 zurückgehen, als es ebenfalls in eigener Halle ein 17:28 gegen den THW Kiel setzte.

Dass mit der ersten Saison-Niederlage des amtierenden deutschen Meisters ein Negativrekord eingestellt wurde, passte ins Bild dieses Auftritts, den Spielmacher Andy Schmid gewohnt prägnant auf den Punkt brachte. "Wir haben von A bis Z beschissen Handball gespielt", meinte der Schweizer, dem von Beginn an ebenso wenig gelingen wollte wie seinen Nebenleuten. "Zum Glück gibt es für unsere Vorstellung auch nur zwei Minuspunkte."

Das war sicher noch das Beste an diesem Patzer, der seine Ursache natürlich an der starken Abwehr der Flensburger vor einem überragenden Torhüter Mattias Andersson (15 Paraden, davon drei Siebenmeter) hatte - aber noch viel mehr mit der Abschlussschwäche der Löwen zu erklären war, die sich von den ersten "Fahrkarten" total verunsichern ließen und letztendlich auf eine unterirdische Angriffsquote von unter 40 Prozent kamen.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (22. - 55.), Palicka - Sigurdsson, Pekeler (2), Groetzki (2) - Mensah Larsen (2), Schmid (2), Petersson (2), Guardiola, Banea, Ekdahl du Rietz (1), Reinkind (4), Manaskov (2/1), Abt (n.e.), Steinhauser (n.e.). SG Flensburg-Handewitt: Andersson, Möller (n.e.) - Karlsson, Eggert (3/1), Glandorf (7), Mogensen (2), Svan (2), Djordjic (2), Jakobsson, Heinl, Toft Hansen (2), Mahé (3), Horvat, Wanne, Zachariassen, Radivojevic. Zeitstrafen: Reinkind (2), Schmid (2), Pekeler (2) - Jakobsson (4). Beste Spieler: Reinkind - Glandorf. Andersson. - Zuschauer: 10251. Schiedsrichter: Schulze/Tönnes (Magdeburg/Dodendorf).

Nationalspieler Hendrik Pekeler vermisste sogar die einem Spitzenspiel "angemessene Stimmung" in der Mannschaft. Erst in der zweiten Halbzeit war ein echtes Aufbäumen der Badener zu sehen.

"Es war in der Kabine deutlich lauter als gewohnt", berichtete der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, doch Flensburg hielt den Meister jederzeit auf Distanz, weil sich die Löwen bei ihren Bemühungen, eine echte Aufholjagd zu starten, immer wieder selbst im Weg standen. Bestes Beispiel: Während Flensburgs Johan Jakobsson zum zweiten mal auf der Strafbank brummte (37.), schlossen die Löwen durch den oft neben sich stehenden Lars Mensah Larsen einmal mehr zu früh ab, kassierten ein Gegentor und setzten noch ein Offensiv-Foul obendrauf.

Jacobsen "riesig enttäuscht"

"Mit 21 Gegentoren können wir zufrieden sein, aber mit 17 eigenen Toren gewinnst du eben kein Spiel", war Trainer Nikolaj Jacobsen "riesig enttäuscht", dass sein Team im Angriff nicht mehr zustande brachte, im Rückraum näherte sich allenfalls Harald Reinkind seiner Normalform. Flensburg hatte hier die deutlich effektiveren Alternativen.

Auch deshalb werden die Nordlichter in dieser Saison als Top-Favorit auf den Titel gehandelt und auch wenn sich die SG-Profis am vierten Spieltag zunächst in den "Von-Spiel-zu-Spiel"-Floskeln und "Wir-schauen-auf-uns-selbst"-Phrasen ergingen, war schon zu merken, dass in der SAP Arena die ersten "Big Points" eingefahren wurden. "Es ist noch eine lange Reise, aber wir haben heute Punkte geholt, die man nicht unbedingt einrechnen kann", meinte Flensburgs bester Werfer Holger Glandorf (7 Tore).

Die gebeutelten Löwen versuchten sich unterdessen in Gelassenheit. "Noch ist nichts passiert. Diese Niederlage wirft uns nicht um, dafür ist die Mannschaft zu gefestigt", zog Oliver Roggisch Zuversicht aus der zweiten Halbzeit und Rechtsaußen Patrick Groetzki verwies auf das noch lange Titelrennen "Am Ende sind die Spiele gegen die vermeintlich Kleinen entscheidend. Das hat die Vergangenheit gezeigt", machte sich der Linkshänder Mut.

Dass es mit der Angriffsleistung vom Samstag aber selbst gegen eher limitierte Teams schwierig werden dürfte, war allen Beteiligten klar. "Schon in Leipzig müssen wir ein anderes Gesicht zeigen", verlangte Kreisläufer Pekeler mit Blick auf die Auswärtspartie am Donnerstag (19 Uhr), die sicher alles andere als ein Spaziergang für den Titelverteidiger werden dürfte.