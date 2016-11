Pekeler  fehlt, Löwen entwarnen

Mannheim. Hendrik Pekeler wird der deutschen Handball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel heute in der Schweiz nicht zur Verfügung stehen. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen laboriert weiterhin an muskulären Problemen im Rücken, die sich trotz intensiver physiotherapeutischer Behandlung nicht lösten. Der 25-Jährige verpasste bereits am Mittwoch die Begegnung gegen Portugal (35:24). Die Löwen teilten auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass sie nicht von einem langfristigen Ausfall des Europameisters ausgehen und mit seinem Einsatz am kommenden Donnerstag in der Champions League gegen RK Zagreb planen.

Für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen die HSG Wetzlar war Pekeler noch fitgespritzt worden, weil mit Gedeón Guardiola auch der zweite Innenblockspieler angeschlagen war. Der Spanier spielte trotz seiner Leistenprobleme, sagte danach aber seine Reise zur Nationalmannschaft ab. Auch Andy Schmid verzichtete nach seiner Grippe auf seinen Einsatz für die Schweiz in Slowenien, ist heute aber gegen Deutschland dabei. mast