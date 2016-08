Petersson-Aus schockt Löwen

Alle Bilder anzeigen Alexander Petersson postete gestern ein Bild von seiner verletzten Wange (links), Patrick Groetzki konnte nach seiner Rückkehr aus Rio wieder jubeln. © Petersson/dpa

Basel. Den ersten echten Härtetest haben die Rhein-Neckar Löwen am Wochenende mit dem Turniersieg beim Traumalix-Dolo-Cup des RTV 1879 Basel bestanden, aber mit Alexander Petersson eine ihrer wichtigsten Stützen für die kommenden Wochen verloren.

Der isländische Linkshänder zog sich bereits im Auftaktspiel am Samstag gegen den TSV Otmar St. Gallen (38:24) in den Anfangsminuten nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler einen Jochbeinbruch zu und soll heute operiert werden. "Das ist natürlich ganz bitter für uns - auch weil mit Harald Reinkind der zweite Linkshänder auf dieser Position ebenfalls weiter fehlt", kommentierte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen die Personalsituation. Über den Erfolg des deutschen Meisters in der Schweiz konnte sich der Däne deshalb auch nicht besonders freuen.

Mensah Larsen als Alternative

Der Norweger Reinkind befindet sich nach seiner Operation an der Wurfhand weiter im Aufbautraining, muss sich hier aber noch zurückhalten. "Harald fängt jetzt langsam mit dem Ball an, aber das dauert noch ein paar Wochen", sieht Jacobsen den Einsatz des 23-Jährigen zum Saisonstart am 3. September mehr als gefährdet. Ob die Löwen auf der rechten Rückraumposition nun nochmals personell reagieren, hängt vom Genesungsprozess Peterssons ab. "Wir warten jetzt zunächst einmal die Operation und die Prognose der Ärzte ab", übt sich Jacobsen in Geduld und setzt als weitere Alternative auf Mads Mensah Larsen, der aktuell noch in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen am Ball ist.

Von dort ist seit vergangenem Donnerstag Patrick Groetzki zurück und war nach einem freien Tag zu Hause ebenfalls gleich in Basel am Ball. Der Rechtsaußen fasst nach seinen Muskelproblemen nach und nach wieder Fuß und übernahm beim Turnier in Basel zeitweise die Rolle Peterssons im rechten Rückraum. Auch gegen den Bundesliga-Konkurrenten HBW Balingen-Weilstetten (26:23) und Gastgeber Basel (26:14) gab sich der deutsche Meister keine Blöße. "Nach dem 19:9 gegen Balingen haben wir aber aufgehört, Handball zu spielen", bemängelte Jacobsen, der sonst aber "fünf gute Halbzeiten" sah.

Vor allem Andreas Palicka im Tor deutete mit zahlreichen Paraden an, dass er die Löwen entsprechend verstärken kann, auch die Innenblock-Variante mit Gedeón Guardiola und Kim Ekdahl du Rietz konnte sich sehen lassen. Die Nachwuchskräfte Lucas Bauer, Max Schwarz, Rico Keller, Marvin Gerdon und Max Haider bekamen wie schon beim jüngsten Test bei der HSG Bad Ems/Bannberscheid ausgiebige Einsatzzeiten.

"Für den bisherigen Zeitpunkt der Vorbereitung war das okay", bilanzierte Jacobsen, der trotz Peterssons Verletzung versuchte, das Positive zu sehen.