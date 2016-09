Prädikat besonders wertvoll

Alexander Petersson ist ein Mann für die entscheidenden Momente. © Binder

Coburg. Der Blick von Alexander Petersson ging schnell weiter, genauer gesagt in die nächste Woche. "Da erwartet uns eine Schlacht", sagte der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen nach dem 31:19 beim HSC Coburg und dachte bereits an das schwere Spiel am Mittwoch bei der MT Melsungen. Die Pflichtaufgabe in Oberfranken, sie war in diesem Augenblick schon abgehakt. "Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und schnell für klare Verhältnisse gesorgt." Mehr gab es dazu wahrlich nicht zu sagen.

Zum klaren Erfolg steuerte auch Petersson seinen Teil bei, so dominant wie in den Duellen zuvor mit dem SC Magdeburg im Supercup und zum Liga-Start trat der Linkshänder allerdings nicht auf. Doch das musste er auch nicht. Mitte der zweiten Halbzeit nahm Trainer Nikolaj Jacobsen den 36-Jährigen bereits vom Feld und schonte ihn. Der Coach weiß: Er braucht einen fitten Petersson für schwerere Aufgaben, für größere Spiele, für entscheidendere Situationen. Für ein Spiel in Melsungen eben. Denn der Isländer ist zweifelsohne einer, der die Mannschaft mitreißen kann und in Drucksituationen das Richtige macht.

Das zeigte Petersson bereits Ende der vergangenen Saison, als er auf der Zielgeraden Richtung Meisterschaft eine "Bulldozer-Mentalität" einforderte und selbst mit gutem Beispiel voranging. Der "Mr. Zuverlässig" spürte genau, dass er gebraucht wird, schwang sich zum Anführer auf - und genauso präsentiert er sich auch jetzt.

Trainer Jacobsen attestiert dem Isländer eine starke Vorbereitung, in den Spielen zeigt sich das ebenfalls. "Alex macht da weiter, wo er im Juni aufgehört hat. Er übernimmt viel Verantwortung", sagt der Coach über Petersson, der von allen Seiten mit Lob überschüttet wird, weil er eben ein kompletter Spieler ist.

"Wir dürfen ihn nicht nur an Toren messen. Er ist auch in der Deckung unglaublich stark. Seine Abwehrleistung bringt uns fünf Tore pro Spiel", würdigt Regisseur Andy Schmid die Defensivqualitäten des Musterprofis, der in der Mannschaft großes Ansehen genießt. Der Sportliche Leiter Oliver Roggisch mutmaßt gar, dass Petersson "vielleicht gar nicht bewusst ist, wie wichtig er für uns ist und wie viel Gewicht sein Wort innerhalb des Teams hat".

Der 36-Jährige selbst will seine Rolle indes gar nicht zu hoch hängen. "Ich bin schon immer vorangegangen", sagt Petersson und sieht nach dem Weggang des Kapitäns Uwe Gensheimer auch kein größeres Führungsproblem: "Uwe war ein Junge von hier. Das kann kein anderer von uns bieten. Aber auf dem Feld und in der Kabine werden wir ihn ersetzen, das schaffen wir."

"Sind vielleicht noch stärker"

Gezeigt haben das die Löwen im Supercup und in den ersten beiden Bundesliga-Begegnungen, nun treibt sie das Ziel Titelverteidigung an. "Als Meister gehen wir mit viel Selbstbewusstsein in die Spiele. Gerade auch Andy Schmid hat jetzt diese Sicherheit, dass er Partien alleine entscheiden kann. Deswegen denke ich, dass wir vielleicht noch stärker als in der vergangenen Saison sind", meint der Isländer, der in der Vergangenheit immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte.

"Aber jetzt bin ich fit, auch die Schulter bereitet keine Sorgen. Hoffentlich bleibt das so", sagt der Halbrechte, der in Flensburg den Hauptrivalen um den Titel sieht. "Kiel hat ein paar junge, wilde Spieler drin, die müssen noch gezähmt werden. Flensburg ist stabil. Aber wir sind auch stabil." Da trifft es sich doch gut, dass in der nächsten Woche nicht nur die "Schlacht" in Melsungen ansteht. Drei Tage später kommt Flensburg nach Mannheim.