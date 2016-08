„Schiedsrichter als Ärzte –   das verstehe ich nicht“

Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen macht sich Gedanken um seinen Sport © Binder

Mannheim. Am Weiterkommen besteht schon vor dem Anpfiff kein Zweifel. In der ersten Runde des DHB-Pokals, die wieder als Final Four ausgetragen wird, bekommen es die Rhein-Neckar Löwen am Samstag (17.45 Uhr) in Ferndorf (13 Kilometer nördlich von Siegen) zunächst mit dem pfälzischen Drittligisten TV Hochdorf zu tun.

Sollten die Badener diese Aufgabe erwartungsgemäß lösen, treffen sie am Sonntag (15 Uhr) wahrscheinlich auf das Zweitliga-Team des Gastgebers. Denn die Kreuztaler gelten in ihrer Begegnung am Samstag gegen den sächsischen Oberligisten HC Glauchau/Merrane ebenfalls als Favorit.

"Wir wollen diese Spiele nutzen, um unsere Olympiafahrer Mads Mensah Larsen und Hendrik Pekeler wieder in die Mannschaft zu integrieren. Angesichts der kurzen Zeit bis zum Saisonstart ist von nun an jedes Training und jedes Spiel sehr wichtig für uns", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen Nikolaj Jacobsen wurde am 22. November 1971 in Viborg geboren. Der Däne ist seit dem 1. Juli 2014 Trainer des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen und wurde mit dem Klub 2016 Meister. Mit Aalborg gewann er 2012 völlig überraschend die dänische Meisterschaft. Als Spieler wurde Jacobsen mit dem THW Kiel drei Mal deutscher Meister (1999, 2000, 2002) und zwei Mal Pokalsieger (1999, 2000).

Der Däne hat sich zuletzt intensiv mit seiner Mannschaft beschäftigt, aber auch mit den neuen Handball-Regeln, die schon bei den Olympischen Spielen galten. Er steht den Änderungen durchaus kritisch gegenüber.

Jacobsen über den siebten Feldspieler, der kein Torwart-Leibchen mehr tragen muss:

"Ich fand die alte Regel mit dem Torwart-Leibchen für den siebten Feldspieler reizvoller. Denn wer sich einen Vorteil durch einen zusätzlichen Feldspieler verschaffen will, sollte auch ein gewisses Risiko eingehen müssen. Durch die neue Regel ist dieses Risiko aber extrem minimiert worden. Im Prinzip werden durch die neue Regel auch alle Mannschaften bestraft, die bislang eine starke offensive Deckung hatten. Unsere 3:3-Variante, die uns sehr geholfen hat, können wir zum Beispiel vergessen."

Jacobsen über die neue Zeitspielregel, nach der bei gehobenem Arm der Unparteiischen nur noch sechs Pässe erlaubt sind:

"Es wird spannend, wie die Schiedsrichter damit umgehen. Denn was passiert, wenn ich den Ball einfach nur tippe und nicht spiele? Dann habe ich immer noch fünf Pässe. Das wird für die Schiedsrichter eine Herausforderung. Wenn man das Zeitspiel wirklich einheitlich für alle regeln will, bringt nur eine Wurf-Uhr wie im Basketball etwas. Dann weiß jeder, wie viel Zeit er für einen Angriff genau hat. Das würde das Spiel auf jeden Fall schneller und attraktiver machen, weil auch die Angriff-Abwehr-Wechsel sehr schnell vollzogen werden müssten. 30 Sekunden für einen Angriff - das fände ich interessant."

Jacobsen über die neue Regel zur Behandlung von Spielern, die Folgendes besagt: Handballer, die auf dem Feld medizinisch versorgt und deren Gegenspieler nicht bestraft wurden (Gelbe oder Rote Karte oder Zeitstrafe), müssen für die nächsten drei Angriffe ihres Teams das Feld verlassen. So soll Schauspielerei verhindert werden.

"Das ist wirklich die schlechteste der neuen Regeln. Dass die Schiedsrichter auch als Ärzte gefragt sind und entscheiden, ob ein Spieler behandelt werden muss, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Man stelle sich einmal vor: Es steht 23:23 fünf Minuten vor dem Abpfiff und die Schiedsrichter signalisieren, dass Andy Schmid nach einem Foul behandelt werden soll. Dann muss Andy die nächsten drei Angriffe draußen sitzenbleiben und wir spielen ohne unseren Schlüsselspieler in der Schlussphase. Das ist brutal. Ich bin mir sicher: Diese Regel wird für viele Diskussionen sorgen - und ich finde sie auch nicht fair gegenüber den Schiedsrichtern."