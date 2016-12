Schwache Löwen-Abwehr hält Lemgo im Spiel

Eingeschworenes Team. Die Rhein-Neckar Löwen hatten mit dem TBV Lemgo ihre Mühe. © Binder

Mannheim. Die Rollen waren eigentlich klar verteilt, doch die Rhein-Neckar Löwen taten sich am Mittwochabend gegen den TBV Lemgo beim 35:32 (19:17) weitaus schwerer als erwartet. Vor allem in der Defensive konnte der deutsche Meister vor 6154 Fans über weite Strecken den Unterschied zum Drittletzten nicht klar aufzeigen und die Partie erst in der Schlussphase entscheiden. "Uns hat in der Abwehr über weite Strecken die Aggressivität und die nötige Körpersprache gefehlt", brachte es Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, auf den Punkt. "Da haben wir noch Luft nach oben".

Schmid sorgt für Schrecksekunde

Die Partie begann mit einer Schrecksekunde für die Löwen, nach nur 40 Sekunden spurtete Denker und Lenker Andy Schmid nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank und hielt sich den rechten Wurfarm. Schmid hatte einen Schlag auf den Nerv im Ellenbogen bekommen, kurzzeitig war der Arm taub. Doch der Schweizer erholte sich schnell wieder und lenkte die Löwen zum ersten Drei-Tore-Vorsprung (5:2, 6.). Alles schien seinen Lauf zu nehmen - vor allem, weil der deutsche Meister jeden Fehler der Ostwestfalen mit einem Gegenstoß bestrafte.

Und das Offensivspiel sollte auch nicht das Problem der Badener werden, sondern eher die sonst so stabile Defensive. Insbesondere den wendigen Tim Suton und seinen Spielmacher-Kollegen Andrej Kogut bekamen die Gelbhemden mit ihrer 5:1-Abwehr nicht in den Griff, hinter Hendrik Pekeler wurden die Räume nicht energisch genug geschlossen.

So pendelte der Vorsprung meist im Drei-Tore-Bereich, nach dem 11:8 zogen die Lipperländer dann aber sogar auf 11:11 gleich (17.). Nach dem 14:13 (23.) hatte Trainer Nikolaj Jacobsen genug gesehen, wies lautstark auf die Defizite in der Abwehr hin und stellte auf eine 6:0-Formation um. Kurzzeitig zeigte das Wirkung, die Löwen zogen wieder auf 17:14 (26.) davon, aber weil Keeper Mikael Appelgren im Gegensatz zur Startphase immer weniger zu fassen bekam, blieben die unbequemen Lemgoer, die mit dem Plankstadter Ex-Löwen Jonas Maier mittlerweile einen ebenbürtigen Torwart zwischen den Pfosten hatten, auf Tuchfühlung. 19:17 hieß es zur Pause nur, weil Schmid zwei Sekunden vor dem Halbzeitpfiff einen Freiwurf direkt verwandelte. Die 17 Gegentreffer waren aber eindeutig zu viel. "Da hat unsere Abwehr richtig schlecht gestanden, Lemgo hat zu schnell für unsere müden Bewegungen gespielt", blickte Trainer Jacobsen auf die ersten 30 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Löwen dann immerhin besseren Start. Lemgo vergab zweimal, die Badener trafen - 21:17 (33.). Doch auch jetzt konnte sich der Favorit nicht absetzen, weil er sich einfach zu "billige" Gegentore einfing. Nach dem 25:24 (43.) musste Jacobsen dann definitiv auf der Torwart-Position reagieren und brachte Nachwuchsmann Lucas Bauer.

Weil beispielsweise Routinier Rolf Hermann (8 Tore) aber immer wieder traf, blieb es spannend. Erst nachdem Bauer seine erste Parade zeigte und die Löwen aus dem 27:26 ein 30:26 machten - der nervenstarke Andy Schmid verwandelte seinen sechsten von sieben Siebenmetern - verschaffte sich der Favorit etwas Luft (50.).

Erneut Schmid vom Punkt stellte dann die erste Fünf-Tore-Führung her (33:28, 54.) - die Vorentscheidung gegen den vermeintlichen Außenseiter. "Heute haben wir nur gewonnen, weil wir im Angriff konstant gut gespielt haben", war Coach Jacobsen immerhin mit den 35 Toren einverstanden. "Ansonsten wäre es sicher noch enger geworden." (Thorsten Hof)