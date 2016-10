Sechs starke Minuten stellen die Weichen

Vor allem Kim Ekdahl du Rietz (links) kam immer wieder aus dem Schnellangriff zum Erfolg und versenkte den Ball sechs Mal im Göppinger Tor. © Binder

Mannheim. Bekanntermaßen dauert ein Handballspiel 60 Minuten, doch ab und zu reichen auch in der Bundesliga schon ein paar kurze Momente, um eine Begegnung zu entscheiden. Bestes Beispiel war die Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen FrischAuf Göppingen. Eine Halbzeit lang hielten die Schwaben gestern in der SAP Arena mit dem Deutschen Meister mit und gingen mit einem verdienten 16:16 in die Pause, doch nach dem Wiederanpfiff fingen sich die Grün-Weißen einen 6:0-Lauf der Badener ein und beim zwischenzeitlichen 22:16 für die Löwen (36.) war alles gelaufen.

Immer wieder rollten die Tempogegenstöße auf das Göppinger Tor, immer wieder schlug der Ball in den Maschen ein. "So etwas fühlt sich einfach gut an", strahlte Patrick Groetzki nach dem 35:26-Endstand. Endlich gelangen den Löwen die "einfachen" Tore über den Tempogegenstoß, "am Ende konnten wir Göppingen dann überlaufen", blickte auch Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson zufrieden auf den zweiten Abschnitt, den die Löwen mit 19:10 für sich entschieden und dann auch die 7037 Zuschauer mitreißen konnten.

Appelgren der große Rückhalt

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (1), Palicka (n.e.) - Sigurdsson (4/1), Pekeler (2), Groetzki (2) - Ekdahl du Rietz (6), Schmid (9/5), Petersson (5) - Guardiola (1), Reinkind (2), Mensah Larsen, Baena (3), Abt, Manaskov (n.e.), Steinhauser (n.e.). FrischAuf Göppingen: Rutschmann, Prost (1, 17. bis 44.) - Schiller (6), Späth (5), Halen (3/2) - Kaufmann, Fontaine (2), Pfahl (3) - Sesum, Barud (2), Heymann (4), Rentschler, Berg (n.e.). Strafminuten: Pekeler (2), Ekdahl du Rietz (2) - Späth (2), Sesum (2), Kaufmann (2). Beste Spieler: Ekdahl du Rietz, Appelgren - Fontaine. Zuschauer: 7037. - Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski (Berlin).

"Diese Phase konnten wir nicht stoppen, das war spielentscheidend", räumte Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele ein und Ex-Löwe Zarko Sesum, seit 2014 im Trikot der Schwaben, wusste ebenfalls, dass das Landes-Derby allein in diesen sechs Minuten verlorenging. "Da haben wir nicht mehr die Geduld aufgebracht, um auf unsere Chance zu warten, was umso ärgerlicher ist. Dann war der Rückstand zu hoch, um hier noch etwas erreichen zu können."

Und in dem Maße, wie Göppingen nun die falschen Entscheidungen traf oder immer wieder am starken Löwen-Keeper Mikael Appelgren (16 Paraden) scheiterte, steigerten sich die Gelben nach dem Seitenwechsel - vor allem in der Defensive. "Da standen wir enger zusammen und haben uns besser geholfen", blickte Rechtsaußen Groetzki auf die zweiten 30 Minuten, für die Trainer Nikolaj Jacobsen eine leicht veränderte Taktik ausgegeben hatte.

"In der ersten Halbzeit waren wir auf den Halbpositionen zu offensiv und haben unsere Abwehrspieler in der Mitte zu oft allein gelassen", hatte der Coach beobachtet. Im zweiten Abschnitt sollten die Göppinger deshalb gegen eine defensivere Löwen-Abwehr zu Würfen aus der Distanz gezwungen werden - im Zusammenspiel mit Torwart Appelgren genau die richtige Entscheidung.

"Wenn Mikael dann so einen Tag erwischt, gewinnt man auch in dieser Höhe", freute sich Oliver Roggisch über die am Ende klare Angelegenheit, nachdem der Sportliche Leiter zuletzt noch deutlich Kritik geübt hatte.

Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken - beim 30:20 (52.) stand erstmals ein Zehn-Tore-Vorsprung auf dem Videowürfel - konnten die Löwen gegen Ende sogar Spielmacher Andy Schmid eine längere Verschnaufpause gönnen, Michel Abt kam für ihn zu seinem Bundesliga-Debüt in dieser Saison.

Als noch wichtiger könnte sich allerdings die befreiende Wirkung erweisen, nachdem vor allem in der Champions League zuletzt öfter als nötig gezittert werden musste. "Das gibt Sicherheit, wenn wir sehen, dass wir so ein Spiel auch mal durchziehen können", zog Nationalspieler Groetzki zufrieden Bilanz, während sich Trainer Jacobsen darüber freute, dass die guten Trainingsleistungen nun endlich auch im Wettkampfmodus umgesetzt werden konnten. "Das hat mich schon etwas geärgert, dass wir trotz einer guten Abwehr nicht ins Laufen gekommen sind", blickte der Däne auf die vorangegangen Begegnungen und hofft nun auf eine Fortsetzung schon am Mittwoch im nächsten Landes-Derby beim TVB 1898 Stuttgart (20.15 Uhr/live bei Sport1).