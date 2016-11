Mannheim. Schock für die Rhein-Neckar Löwen am späten Donnerstagabend. Die Niederlage gegen Vardar Skopje in der Champions League schmerzte ohnehin - und dann sorgte auch noch ein dreister Diebstahl für zusätzlichen Ärger. Aus einem vor dem VIP-Eingang der Frankfurter Fraport-Arena geparkten schwarzen BMW wurden die Spielerpässe der Löwen-Stars gestohlen. Entwendet wurden außerdem sämtliche Champions-League-Utensilien wie Trikots, Einlauffahne und Auszeitkarten aus einem Lloyd Trolley sowie ein Laptop (in einer Erima-Tasche), ein Drucker (in einem Erima-Rucksack) und ein privates iPad.

"Uns fehlen praktisch alle Dinge, die zur Durchführung von einem Champions-League-Spiel notwendig sind", sagte Löwen-Pressesprecher Christopher Monz gegenüber dieser Zeitung.

Die Tat ereignete sich zwischen 21 und 22 Uhr, wahrscheinlich kurz nach Abfahrt des Mannschaftsbusses der Löwen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 069/75511700 entgegen. mast